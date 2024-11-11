準天兔颱風遲未出現 吳聖宇：萬宜恐成第4顆直撞菲國的颱風

熱帶性低氣壓TD29持續向西移動過程當中，預估周四、周五接近菲律賓呂宋島北部之後，路徑變數相當大。 天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，天兔颱風還沒出現，桔梗颱風則準備進入南海，若天兔在12至24小時內沒出現，那史上第一次11月的4颱並立情況就有點岌岌可危。

吳聖宇今下午在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下午2時天兔颱風還是沒有出現，桔梗颱風則是準備要進入南海，快速拉近跟銀杏颱風的距離，未來可能把銀杏推向越南沿海並使其很快的減弱，如果天兔在12至24小時內不出現，那麼史上第一次11月的四颱並立的出現就有點岌岌可危。

吳聖宇表示，未來天兔颱風的路徑預報還是呈現分歧，周五（15日）來到呂宋島附近，之後向北、東北轉向，或是繼續向西北移動趨向東沙島海面的預測仍然都存在，就連歐洲模式（ECMWF）的系集預報也再度呈現分群的狀態，看來後續到底會如何還有得看了。

吳聖宇說，所幸目前預報的趨勢，大多是認為天兔靠近台灣的過程會快速減弱，如果先經過呂宋島陸地，北上後減弱的狀況會更明顯，加上颱風原本預報的範圍就偏小型，所以究竟會不會對於陸地上有比較大的影響，就要看路徑到底要怎麼走了，如果不夠靠近，或是減弱的很快，那麼影響可能就不會很大。

吳聖宇進一步指出，另一個有趣的地方是，原本預期會減弱消失在海上的萬宜颱風，預報也出現變化，似乎是前方TD29對它的干擾不如預期明顯，因此下午的預報普遍調整為將繼續維持強度，一路往菲律賓附近靠近，甚至來到菲律賓以東時，還可能會明顯加強。

吳聖宇表認為，長遠的趨勢來看，「萬宜颱風不排除會成為自銀杏颱風以來，連續第4顆直接撞擊菲律賓呂宋島的颱風」，後續變化也很值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。