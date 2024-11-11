隱藏版耽誤系美食停看聽！營養師點名逾十家 炸雞一吃法更健康

減脂最難抗拒的就是誘人的食物，營養師高敏敏在臉書發布貼文，分享網路上流傳著一份神秘菜單，比起餐廳的主打餐點，總是會有其他美食更亮眼，一起來看看有哪些不務正業的「耽誤系美食」，怎麼吃、怎麼搭配才會更健康。

一、被火車耽誤的台鐵便當

一份排骨便當 950 kcal

市面上滷排骨通常先炸過後再滷，若想吃得健康，可以選擇熱量較低的滷雞腿，飯後可以搭配無糖茶飲去油解膩 。

二、被潛艇堡耽誤的軟餅乾店Subway

葡萄燕麥軟餅乾 187kcal

軟餅乾屬於高油高脂食物，可以點相對健康的葡萄燕麥口味。當然，還是得斟酌控制份量哦 。

三、被炸雞耽誤的蛋塔店肯德基

一顆蛋塔 182kcal

單個蛋塔的熱量並不高，但因為小巧精緻，常常讓人一個接著一個，且蛋塔是酥皮加油製作的點心，所以含油量會比較高，建議有高血脂的人或想減脂的朋友，務必控制份量。

四、被漢堡耽誤的摩斯漢堡紅茶

一杯紅茶 111kcal

要小心很多含糖茶的精緻糖量也不低喔！真的想喝可以選擇甘甜的無糖茶或牛奶。

五、被KTV耽誤的錢櫃牛肉麵

一碗紅燒牛肉麵 870kcal

選擇清燉湯底和牛腱肉部位並搭配粗麵條，紅燒湯底通常會加入豆瓣醬，是熱量的隱藏來源。而牛腱肉脂肪含量較低，因此熱量相對較少，粗麵條則因其體積較大，吸收的湯汁較少，最重要的是，千萬不要因為好喝就把湯喝光，因為湯中的熱量可是非常驚人。

六、被壽司耽誤的扭蛋甜點店藏壽司

一份聖代 342kcal

如果真的嘴饞想吃甜點，你可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點。分切與家人朋友共享，減少熱量、增進感情。搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿⋯等代替含糖飲料。下午時段吃完，並起身多活動促進消化。

七、被咖啡耽誤的蘋果展示店星巴克

多吃蘋果可幫助消化，降膽固醇與血壓，希望大家享用美食同時，身材跟健康也要把持住。

八、被漢堡耽誤的麥當勞薯條

一包大薯 529kcal

高溫油炸會破壞食物中的營養素，而澱粉類食物本身的熱量已經不低，經過油炸後熱量更是直線上升，此外還非常容易吸收油脂，因此油炸後的油脂含量會比原食材來得更高。

九、被牛排耽誤的BUFFET店我家牛排

掌握幾個原則BUFFET也能吃得營養均衡，先吃蔬菜、再吃蛋白質、最後吃澱粉。飯後可以來份水果補充膳食纖維、維生素C，多吃蛋白質，各色蔬菜、原型食物，避開炸物、烤物。

十、被家具耽誤的肉丸店IKEA

一盤肉丸 657kcal

大部分的加工食品不外乎「高澱粉、高油脂、高鈉」，加上為了品質、風味、保存期，一定會有添加物，建議偶一為之或是吃原型肉即可。

十一、被披薩耽誤的炸雞店拿坡里

一根炸雞腿 270kcal

雞肉本身是屬於優質蛋白質，但透過不同的料理方式熱量也會有所差異，建議可以去皮享用，少了外面的油炸酥皮，熱量少很多也更健康。

十二、被小籠包耽誤的鼎泰豐炒飯

一盤蝦仁炒飯 703kcal

可以搭配燙青菜、蔬菜湯，增加膳食纖維攝取，而蝦仁本身也是很好的蛋白質來源。

十三、被豆漿耽誤的曾家豆漿蛋塔

一顆蛋塔 182kcal

可以配一杯豆漿增加飽足感，蛋塔是高油高熱量食物，減半吃更健康。