快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

知名餐飲業複驗不合格 腸桿菌超標遭罰3萬元

中央社／ 台北11日電

食藥署今天公布低溫即食食品稽查結果，抽驗180件業者自製低溫或冷藏保存即食食品，結果2件未符合食品中微生物衛生標準，包含八方雲集、果五瑿等，腸桿菌超標，各遭罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今年7月1日至8月31日執行113年低溫即食食品稽查專案，專案共計查核177家供應即食食品餐飲業者，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查部分業者未能提具食品從業人員體檢證明文件及作業場所不潔等缺失，限期改正，複查均符合規定。

食藥署北區管理中心主任鄭維智今天告訴中央社記者，抽驗180件業者自製低溫或冷藏保存即食食品，結果發現2件未符合食品中微生物衛生標準，包含旭昇小吃店的八方雲集新竹五福店，複抽驗「寒天真傳紅茶」檢出腸桿菌15 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL。

另一家抽驗不合格名單是森淼想喝茶飲的果五瑿城隍店，複抽驗「翠玉青茶」檢出腸桿菌35 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL。鄭維智說，抽驗不合格的2家業者，轄管衛生局皆已依法處辦，以違反食品安全衛生管理法，依同法第48條各自遭裁處3萬元。

鄭維智表示，發現腸桿菌不合格，研判與餐飲業者沒有保持衛生習慣有關，比如在處理自製低溫或冷藏保存即食食品之前，手部有摸到其他東西，卻未落實洗手，因為低溫或冷藏保存即食食品，未經加熱、無法殺菌，所以才會出現交叉感染，呼籲業者注重人員衛生教育。

另外，食藥署今天同時公布113年7至9月食品真菌毒素監測檢驗結果，共完成246件食品檢驗真菌毒素，包括米類8件、麥類8件、薏仁與藜麥23件、花生製品102件、紅麴製品10件、咖啡與可可類15件、嬰幼兒食品20件、其他食品60件，檢驗結果均與規定相符。

低溫 抽驗 衛生局

延伸閱讀

新竹八方雲集、果五瑿驗出腸桿菌科超標 遭罰3萬元

高雄男童遭虐死…身上多處新舊傷複驗證實「兒虐案」 生父改列被告

影／高雄1歲男童遭虐死複驗 生母遭追問「對得起孩子？」畫面曝

食藥署確認了！濟生咖哩粉驗出蘇丹紅 疑源自印度薑黃粉

相關新聞

下班帶傘！3縣市大雨特報 恐下到晚上

下班帶傘，中央氣象署下午16時15分針對北北基等3縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

春節離島機票下周二開賣 澎金馬釋出逾21萬座位

明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月1...

總統花車行駛台東-瑞穗 4資深老學長復刻33年前車長身影

台鐵公司推出「跟著總統去花東」總統花車專案反應熱烈，昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片...

「我都是為你好」3情境顯示你被情勒了！心理師傳授3招反制

「我都是為你好！」是情緒勒索中最常聽到的一句話，不管是在家庭、伴侶、職場上都有可能聽見。心理師余佳容指出，大家應該學會辨識情緒勒索，並保護自己免受其害。

騎士委屈！進待轉區被吼「沒打方向燈」 交通部解答：不需要

機車是台灣人主要的代步工具之一，馬路上的機車繁多，交通規則也得弄清楚才能避免挨罰。一名網友近日在Dcard上發文訴苦，表示自己因為騎進待轉區沒有打方向燈被一旁騎士吼，讓她非常委喊「本來就不用好嗎」。

統聯31條國道客運下周一調漲票價 最高調漲35元

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，不僅旅客量較疫情前減少36％，營收更暴跌42％，國道客運業者也從2019年的32家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。