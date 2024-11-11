知名餐飲業複驗不合格 腸桿菌超標遭罰3萬元

食藥署今天公布低溫即食食品稽查結果，抽驗180件業者自製低溫或冷藏保存即食食品，結果2件未符合食品中微生物衛生標準，包含八方雲集、果五瑿等，腸桿菌超標，各遭罰新台幣3萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今年7月1日至8月31日執行113年低溫即食食品稽查專案，專案共計查核177家供應即食食品餐飲業者，查核食品良好衛生規範（GHP）準則，初查部分業者未能提具食品從業人員體檢證明文件及作業場所不潔等缺失，限期改正，複查均符合規定。

食藥署北區管理中心主任鄭維智今天告訴中央社記者，抽驗180件業者自製低溫或冷藏保存即食食品，結果發現2件未符合食品中微生物衛生標準，包含旭昇小吃店的八方雲集新竹五福店，複抽驗「寒天真傳紅茶」檢出腸桿菌15 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL。

另一家抽驗不合格名單是森淼想喝茶飲的果五瑿城隍店，複抽驗「翠玉青茶」檢出腸桿菌35 CFU/mL，超過標準10 CFU/mL。鄭維智說，抽驗不合格的2家業者，轄管衛生局皆已依法處辦，以違反食品安全衛生管理法，依同法第48條各自遭裁處3萬元。

鄭維智表示，發現腸桿菌不合格，研判與餐飲業者沒有保持衛生習慣有關，比如在處理自製低溫或冷藏保存即食食品之前，手部有摸到其他東西，卻未落實洗手，因為低溫或冷藏保存即食食品，未經加熱、無法殺菌，所以才會出現交叉感染，呼籲業者注重人員衛生教育。

另外，食藥署今天同時公布113年7至9月食品真菌毒素監測檢驗結果，共完成246件食品檢驗真菌毒素，包括米類8件、麥類8件、薏仁與藜麥23件、花生製品102件、紅麴製品10件、咖啡與可可類15件、嬰幼兒食品20件、其他食品60件，檢驗結果均與規定相符。