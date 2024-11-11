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總統花車行駛台東-瑞穗 4資深老學長復刻33年前車長身影

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗。圖／台鐵提供

台鐵公司推出「跟著總統去花東」總統花車專案反應熱烈，昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影，以及幼時在台居住多年、集結台灣鐵路照片並出書，造成台灣鐵道文化界轟動的美國籍鐵道迷安有仁，進行懷舊之旅。

此次回娘家的機車長為2009年7月台北機務段退休、現年73歲的前指導主任黃賢正，時任總統花車台北到花蓮本務司機；2015年7月花蓮機務段退休、現年76歲的前指導工務員陳根章，時任總統花車花蓮到台東本務司機；2024年1月16日高雄機務段退休、現年67歲的前指導員陳龍峯，時任總統花車台東至高雄本務司機；2021年1月16日高雄機務段退休、現年69歲的前指導主任周振豐，時任總統花車高雄至台中本務司機。

台鐵表示，4位司機前輩當年經過層層技術、品行等考核，由全國司機員中雀屏中選，實屬不易，總統花車的第一次營運，是他們開車，這次則齊聚一堂與總統花車再續前緣。

另外，這次總統花車專列，還有一位神秘嘉賓，來自美國的安有仁，台鐵說，安有仁是一名幼時在台灣居住多年的美國籍鐵道迷，居住於台灣期間，曾拍攝大量與台灣鐵路相關的彩色照片，於2011年集結部分照片出書，造成台灣鐵道文化界轟動。

安有仁曾任職於加拿大太平洋航空和美國西北航空，現已退休，這次特別回來台灣做懷舊之旅；第一個感受是總統花車非常漂亮，第二個沿途停靠站都非常的美麗，第三個是花東線真是個天堂，太美了。

台鐵表示，這次的旅客中，特別邀請1967年出生的國人免費搭乘，看到客廳車有老式座椅、腳踏板、茶水桶、煙灰缸等，多數乘客表示勾起很多回憶，並認為這趟行程非常值得，還有小小鐵道迷到客廳車的早期播音室，試著播音，多了些樂趣體驗。

台鐵表示，花東縱管處於池上站安排奉茶活動，免費提供在地飲品推廣花東特色。總統花車在瑞穗站廣場富源國中鼓隊帶來的震天撼地鼓聲中啟程開回台東，許多日本友好姐妹公司也前來共襄盛舉。

台鐵提醒，喜歡總統花車的民眾，可把握11月17日、11月24日最後2個周日開行機會，可洽協力單位易遊網旅行社（https://www.eztravel.com.tw/）。

這次總統花車專列邀請幼時在台灣居住多年的美國籍鐵道迷安有仁，居住於台灣期間，曾拍攝大量與台灣鐵路相關的彩色照片，於2011年集結部分照片出書，造成台灣鐵道文化界轟動。圖／台鐵提供
這次總統花車專列邀請幼時在台灣居住多年的美國籍鐵道迷安有仁，居住於台灣期間，曾拍攝大量與台灣鐵路相關的彩色照片，於2011年集結部分照片出書，造成台灣鐵道文化界轟動。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，這次的旅客中，邀請1967年出生的國人免費搭乘，看到客廳車有老式座椅、腳踏板、茶水桶、煙灰缸等，多數乘客表示勾起很多回憶，並認為這趟行程非常值得，還有小小鐵道迷到客廳車的早期播音室，試著播音。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，這次的旅客中，邀請1967年出生的國人免費搭乘，看到客廳車有老式座椅、腳踏板、茶水桶、煙灰缸等，多數乘客表示勾起很多回憶，並認為這趟行程非常值得，還有小小鐵道迷到客廳車的早期播音室，試著播音。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影。圖／台鐵提供
這次總統花車專列邀請幼時在台灣居住多年的美國籍鐵道迷安有仁，居住於台灣期間，曾拍攝大量與台灣鐵路相關的彩色照片，於2011年集結部分照片出書，造成台灣鐵道文化界轟動。圖／台鐵提供
這次總統花車專列邀請幼時在台灣居住多年的美國籍鐵道迷安有仁，居住於台灣期間，曾拍攝大量與台灣鐵路相關的彩色照片，於2011年集結部分照片出書，造成台灣鐵道文化界轟動。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影。圖／台鐵提供
台鐵總統花車昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4位機車長，搭乘總統花車，復刻33年前照片中的身影。圖／台鐵提供

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