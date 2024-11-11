快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

2050淨零碳排 廖俊智：不會排除核電

中央社／ 台北11日電
立法院教育及文化委員會今天上午邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況。聯合報記者許正宏／攝影
立法院教育及文化委員會今天上午邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況。聯合報記者許正宏／攝影

如何達成2050年淨零碳排受關注，中研院院長廖俊智今天表示，若美國退出巴黎氣候協定，國際要做出相對反應；且台灣不能放棄任何可減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。

針對2050淨零碳排要達標，若排除核能，是否可能；以及川普明年上任美國總統，美國可能再度退出巴黎氣候協定，淨零碳排目標是否受影響；國民黨籍立委洪孟楷、柯志恩、萬美玲等人關注。

廖俊智說，全世界要達成2050淨零碳排的目標都一樣困難，所以台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，一定要想盡所有辦法、用可以用的技術，也不會排除核電，關於核電的研究，台灣可以做的不是直接SMR（小型模組化核反應爐）或直接核電，而是例如地震的研究，可以很清楚了解台灣地震在哪裡風險性有多高。

廖俊智指出，全世界都非常關注，如果美國再次退出巴黎氣候協定，對2050淨零碳排目標確實造成衝擊，國際上要做出相對反應，全世界所有學、研界、政治人物都非常關心，而且希望在短期間有結果。

關於中火二期擴增燃氣機組，引發仍是火力發電的爭論。廖俊智說，燃氣排碳量確實比燃煤減少很多，因為燃煤的排碳量比燃氣高出約2倍。

巴黎氣候協定 核電 淨零 零碳

延伸閱讀

立委問「國家能源發展不排除核電」 廖俊智回應：是

賴清德要求「最強大腦」節電？中研院長：從全民意志做起

今年規模5.5以上地震創14年新高 專家：進入多地震時代

影／台灣首座「深層地熱探測井」開鑽4公里 研究成功將複製全台

相關新聞

下班帶傘！3縣市大雨特報 恐下到晚上

下班帶傘，中央氣象署下午16時15分針對北北基等3縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

春節離島機票下周二開賣 澎金馬釋出逾21萬座位

明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月1...

總統花車行駛台東-瑞穗 4資深老學長復刻33年前車長身影

台鐵公司推出「跟著總統去花東」總統花車專案反應熱烈，昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片...

「我都是為你好」3情境顯示你被情勒了！心理師傳授3招反制

「我都是為你好！」是情緒勒索中最常聽到的一句話，不管是在家庭、伴侶、職場上都有可能聽見。心理師余佳容指出，大家應該學會辨識情緒勒索，並保護自己免受其害。

騎士委屈！進待轉區被吼「沒打方向燈」 交通部解答：不需要

機車是台灣人主要的代步工具之一，馬路上的機車繁多，交通規則也得弄清楚才能避免挨罰。一名網友近日在Dcard上發文訴苦，表示自己因為騎進待轉區沒有打方向燈被一旁騎士吼，讓她非常委喊「本來就不用好嗎」。

統聯31條國道客運下周一調漲票價 最高調漲35元

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，不僅旅客量較疫情前減少36％，營收更暴跌42％，國道客運業者也從2019年的32家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。