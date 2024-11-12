演活每一個角色！《影后》謝盈萱：表演路上從沒想過放棄「對未來完全不設限」

Netflix影集《影后》由嚴藝文執導、編劇，丁長鈺監製，演員包括楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人，描述的就是演藝圈內不為人知的故事。11月7日正式上線。

對觀眾來說，「影后」是個光鮮亮麗的存在，她美麗、大方、知性、充滿氣質，在不同的表演中蛻變出角色的魅力，令人崇拜、使人嚮往，在普通人的心中，她就是偉大且閃耀的巨星。

然而，對「影后」本人來說，這個光環當然是個榮耀、是夢寐以求的頭銜，但其實在她們心底，卻有許多不為人知的苦衷——演員的孤獨、寂寞，還有那經常被放大鏡檢視的殘酷，其實想要成為一位成功的女演員，沒有想像中容易。

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》，描述的就是演藝圈內不為人知的故事。

薛仕凌和謝盈萱在《影后》中飾演夫妻，兩人一起經營一間製作公司。Netflix

《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文編劇、執導，《不良執念清除師》丁長鈺監製，集結重量級卡司楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，將引領全球觀眾一同窺探橫跨三世代的女演員們的內心世界。

《影后》揭露那五光十色的鎂光燈下，最寫實的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等殘酷人生考驗，以及他們該如何生存。

謝盈萱和嚴藝文超強默契，大開玩笑也沒關係

在《影后》中，謝盈萱和鍾欣凌有許多精彩的互動。Netflix

《影后》最吸引人的地方，在於它每個角色都非常的真實且立體，幾乎每個人物都能在觀眾的心底萌芽，並且產生深深的認同感和共鳴，不同女演員之間的故事、不同人物之間的互動和情誼，交織出扣人心弦的火花。

謝盈萱分享，其實一開始，自己不知道是被導演分配到哪個角色，但在很前期的時候，她就一直告訴嚴藝文不想要演「演員」，而是旁邊的工作人員、妝髮師、燈光師之類的，直到寫到後來，她才變成劇中的薛亞之——曾經是當紅演員、得過獎，後來決定退居幕後，成為經紀人和製作人。

也因為從《俗女養成記》開始，謝盈萱和嚴藝文就培養出非常好的情感和默契，這次再度合作的火花更是精彩且熱鬧，謝盈萱還在劇中大開導演的玩笑，她笑說，「導演叫我吐槽的時候我一點猶豫也沒有，我真的認為，如果能和導演熟到這種程度，代表交情非常深，你可以很信任對方、所有內心話都能說。」

在片場努力學習製作人的各種細節

謝盈萱在詮釋角色時，一直觀察《影后》的製作人。魯皓平攝

對謝盈萱來說，薛亞之最大的魅力，就是她的人生切分得很平均，她有演員、有經紀人、有製作人三種身份，她也是大家的朋友，一種精神上的慰藉。

在詮釋角色時，她花了許多心思在觀察《影后》的製作人丁長鈺，「製作人在面對導演、面對演員時的態度，是完全不一樣的，在對演員時，她永遠是鼓勵和安慰的話，她不會去打擊演員，但對導演時，她絕對會給真實的意見，彼此互相是一種戰友的關係。」

她發現身為一個製作人，除了要籌備整部作品各種大大小小的細節之外，還必須顧及整個現場的氣氛和流動，畢竟演員是很脆弱的生物，監製和製作人都會努力鼓勵演員，「我每次都可以感受到長鈺姐在面對我們時的正能量，在她的眼神中，你看不到焦慮，我想那是身為製作人非常重要的事。」

得到金馬影后的空虛，謝盈萱差點覺得自己承擔不起

2018年突然得到金馬影后，讓她感到極大壓力，圖為當年一起獲獎的影帝徐崢。魯皓平攝

謝盈萱坦言，自從2018年《誰先愛上他的》獲得金馬影后那年開始，她不只一次在心底湧現得獎後的空虛，對於自己能否承受這個光環和名號，也有點承擔不起——因為這是當年的她，完全沒有預料到的事，這座金馬獎也是謝盈萱當演員後的第一個三金獎座。

「畢竟我在那之前大部分都是在劇場，那個得獎真的是太突然了，直到後面開始拍愈來愈多戲，才漸漸體會到劇場和戲劇的不同。」

像是在劇場，進場的觀眾都是要買票的，會這樣看表演的觀眾，基準點就和看電視的觀眾有些不同；當戲劇變得很容易被看見、很普遍的時候，有時大家會用很簡單的一句話蓋過你的努力和表演，這些東西一久，會讓人覺得疲憊跟沮喪。

她說，以前的她，不管是在舞台上還是影像表演，她總是想要找一個合適的方式來演出，但現在的她，會選擇不要刻意的做什麼，而是想好角色應該怎麼樣、就該做到什麼事，「我想要找到表演的樂趣，也許是更放鬆、更適合自己的轉換，雖然可能會成功、也可能失敗，但總能從這過程中學到什麼。」

謝盈萱：如果當年沒演《麻醉風暴》，現在可能還會在劇場演出

如果不是因為《麻醉風暴》，謝盈萱覺得自己可能還會在劇場演出。魯皓平攝

謝盈萱分享，其實她以前也當過臨演，也曾因為朋友的介紹被帶去試鏡，但她很不喜歡試鏡時的感覺，彷彿自己是個商品，被排列組合使用期限、身高、體重。

「我也遇過好幾次試鏡時，對方很明顯就對你沒興趣，因為在我那個年代，我又不是電視或廣告想要找的外型，我很快就判斷出，90％的試鏡都是對我沒興趣的，所以我很快就放棄戲劇的試鏡，回到我熟悉的劇場，把該做的事情做好。」

2015年，謝盈萱在朋友的介紹下，演出了《麻醉風暴》，那是她第一個正式有角色名字的戲，她抱持著學習跟好玩的態度參與，沒想到就因此入圍金鐘迷你劇集的女配角獎，後來開始愈來愈多人找她演出，像是《荼蘼》，還有第一次擔綱女主角的電影《誰先愛上他的》。

她笑說，如果當年沒有去演《麻醉風暴》，自己到現在可能一直都還是在劇場表演。

在表演的人生旅程上，謝盈萱從沒想過要放棄

完美演活每一個角色！《影后》謝盈萱：在表演的人生旅程上，我從沒想過要放棄。Netflix

謝盈萱表示，其實自己當演員並不是因為所謂的「夢想」，也從來沒想過要立志做演員、成為什麼樣的人物，只是從舞蹈班畢業、進入戲劇系，畢業後就自然而然地進入劇場，這彷彿就是自己本業該做的事，冥冥之中推著她前進。

「我沒有什麼成功之道，也沒有什麼遠大的夢想、一定要成為多厲害的人，反而是進到這個圈子以後，看到這麼多厲害的演員，我才發現自己要好好努力。」

在表演的人生旅程上，謝盈萱從沒想過要放棄，只有想過要怎麼樣可以讓表演變得更好玩、更有趣，不要像是日常一樣一成不變。

「我不覺得演一個角色以後，就可以活出不同的人生，我可以理解角色的生命，但謝盈萱這個人是永遠都會在的。」也許演不開心的人，你或多會少會不開心，但不會影響很久，你永遠還是你自己。

她說，「演員說穿了，就是一個有極限的人類，不可以神話演員，我長這個樣子，就是會有角色上的優勢跟劣勢，你怎麼善用自己人物或角色上的特色，那才是關鍵。」

不排除成為導演，謝盈萱對未來完全不設限

謝盈萱和嚴藝文合作多年，她心底也開始在籌備自己的劇本。Netflix

而一路看著嚴藝文從演員變成編劇、導演，謝盈萱對她非常的敬佩，也不排除自己之後也可能往這樣的路線發展，「我一直沒有設限自己未來的可能性，我也會想做自己想做的東西，像是我好幾度真的想回劇場，或我自己寫短片、投案子，這些東西在腦袋裡面已經有一點雛形。」

謝盈萱說，表演的腦袋，和真正要坐下來寫東西的腦袋是不一樣的，它的邏輯思考方式還有情感的表述都不同，寫東西必須長時間坐下來，安安靜靜的才能完成，「像是我真的完全沒辦法拍戲之餘做別的事，要我中間臨時去拍廣告也不行，演戲時就是演戲，要變回謝盈萱時，就真的是本人參與各種活動。」

她說，導演最優勢的地方，在於他可以找回自己的話語權，因為身為演員，永遠是被選擇的，你不知道什麼時候會流行什麼戲，永遠都處在一個要被淘汰、不知道怎麼樣的狀態，但嚴藝文殺出自己的血路，她找回自己的權力，還用自己的方式照顧別人、照顧演員們。

「嚴藝文每次都說我有一個自我虐待的性格，但我想說，哪個創作者不自我虐待？」謝盈萱表示，演員總是會用最高的標準檢視自己，看自己有沒有達到那個理想的狀態，當演員真的非常自虐，因為你永遠都在被觀眾評分。

（本文出自2024.11.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）