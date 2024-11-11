春節離島機票下周二開賣 澎金馬釋出逾21萬座位

明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月19日（二）晚間6時起陸續開放訂位，後續視訂位狀況規畫第2波加班機。

明年春節假期自1月25日至2月2日，總計共9天，民航局規畫1月24日起至2月4日為期12天航空疏運期，以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖為疏運重點，各航空公司規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

民航局指出，澎湖航線1386架次，總計10萬1496個座位數；金門航線1026架次，總計9萬5246個座位數；馬祖航線206架次，總計1萬4204個座位數；三離島航線（不含澎湖-金門航線）共提供2618架次、21萬946個座位數。

為方便旅客規畫行程，民航局表示，澎湖、金門及馬祖管制航線航班，將分別於11月19日、20日及21日晚間6時至7時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，民眾透過航空公司網站，購買離島返本島機票也可免除5%營業稅。

民航局表示，此次春節假期尖峰時段明年1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，空運資源獲得更有效利用。

民航局提醒，春節尖峰日期及時段的航班需求大，依往年經驗，離峰航班多仍有空位，建議民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，也建議居住本島的家人可安排離島鄉親來台團圓，避開擁擠人潮。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。