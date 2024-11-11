快訊

下班記得帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

不婚無關房價？全台5大光棍縣市「低價區占3個」 冠軍出乎意料

聽新聞
0:00 / 0:00

春節離島機票下周二開賣 澎金馬釋出逾21萬座位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月19日晚間6時起陸續開放訂位。圖為澎湖機場示意圖。聯合報系資料照
明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月19日晚間6時起陸續開放訂位。圖為澎湖機場示意圖。聯合報系資料照

明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月19日（二）晚間6時起陸續開放訂位，後續視訂位狀況規畫第2波加班機。

明年春節假期自1月25日至2月2日，總計共9天，民航局規畫1月24日起至2月4日為期12天航空疏運期，以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖為疏運重點，各航空公司規畫加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。

民航局指出，澎湖航線1386架次，總計10萬1496個座位數；金門航線1026架次，總計9萬5246個座位數；馬祖航線206架次，總計1萬4204個座位數；三離島航線（不含澎湖-金門航線）共提供2618架次、21萬946個座位數。

為方便旅客規畫行程，民航局表示，澎湖、金門及馬祖管制航線航班，將分別於11月19日、20日及21日晚間6時至7時，開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，民眾透過航空公司網站，購買離島返本島機票也可免除5%營業稅。

民航局表示，此次春節假期尖峰時段明年1月24日至1月31日台灣出發往離島方向，以及1月30日至2月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」使用限制，空運資源獲得更有效利用。

民航局提醒，春節尖峰日期及時段的航班需求大，依往年經驗，離峰航班多仍有空位，建議民眾無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，也建議居住本島的家人可安排離島鄉親來台團圓，避開擁擠人潮。

此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

民航局 航線 馬祖

延伸閱讀

金馬61／「優雅的相遇」林政勳搶新人！爸爸到處炫耀

破金門最快紀錄 全國中學田徑賽李沃儞1500公尺奪銀

金馬61／季芹招認是不良家長！拒當虎媽考前大玩被嗆

宜蘭雪山米晶瑩剔透...首度跨海金門展售 買2送1婆媽超捧場

相關新聞

下班帶傘！3縣市大雨特報 恐下到晚上

下班帶傘，中央氣象署下午16時15分針對北北基等3縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

春節離島機票下周二開賣 澎金馬釋出逾21萬座位

明年春節連假長達9天，民航局今宣布，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供2618架次，釋出21萬946個座位數，11月1...

總統花車行駛台東-瑞穗 4資深老學長復刻33年前車長身影

台鐵公司推出「跟著總統去花東」總統花車專案反應熱烈，昨天首次由台東車站開行到瑞穗，並邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片...

「我都是為你好」3情境顯示你被情勒了！心理師傳授3招反制

「我都是為你好！」是情緒勒索中最常聽到的一句話，不管是在家庭、伴侶、職場上都有可能聽見。心理師余佳容指出，大家應該學會辨識情緒勒索，並保護自己免受其害。

騎士委屈！進待轉區被吼「沒打方向燈」 交通部解答：不需要

機車是台灣人主要的代步工具之一，馬路上的機車繁多，交通規則也得弄清楚才能避免挨罰。一名網友近日在Dcard上發文訴苦，表示自己因為騎進待轉區沒有打方向燈被一旁騎士吼，讓她非常委喊「本來就不用好嗎」。

統聯31條國道客運下周一調漲票價 最高調漲35元

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，不僅旅客量較疫情前減少36％，營收更暴跌42％，國道客運業者也從2019年的32家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。