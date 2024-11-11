快訊

大谷翔平「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101證實：就在13日

「去天堂記得我」男童騎單車遭撞亡 告別式師生掉淚、肇事駕駛低調捻香

黃珊珊二度作證近3小時請回 被問「柯文哲不抗告」快步離去

聽新聞
0:00 / 0:00

庄頭劇場唱進苗栗 「勸世三姊妹」展現牽亡歌魅力

中央社／ 台北11日電
躍演劇團音樂劇「勸世三姊妹」庄頭版16日將在苗栗竹南運動公園演出，帶領鄉親加入宋家三姊妹追尋自我的生命旅程。圖／衛武營國家藝術文化中心提供（中央社）
躍演劇團音樂劇「勸世三姊妹」庄頭版16日將在苗栗竹南運動公園演出，帶領鄉親加入宋家三姊妹追尋自我的生命旅程。圖／衛武營國家藝術文化中心提供（中央社）

文化部主辦的「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動，邀請躍演劇團帶去「勸世三姊妹」音樂劇庄頭版，16日在苗栗演出，以生動音樂與舞蹈感受傳統牽亡歌魅力。

文化部今天發布新聞稿表示，「勸世三姊妹」在各縣市演出都在開賣後迅速秒殺，也在戲劇圈掀起極高討論度。躍演劇團表示，希望透過「勸世三姊妹」帶給觀眾們一場關於親情、家族與傳統文化的戲劇體驗，讓每位觀眾都能帶著愉悅、感動及滿足心情回家。

當天活動將從下午2點開始，6組傑出表演團隊將輪番端出看家好戲，包括以電影「陣頭」聲名大噪、立志傳承台灣傳統文化的九天民俗技藝團，演出「鼓動傳響」庄頭限定版；天馬戲創作劇團將推出馬戲親子劇「雨星奇幻記」；小事製作，帶來結合街舞及當代舞蹈元素的「庄頭一日舞蹈小教室」。

艸雨田舞蹈劇場「客庄印記」庄頭限定版以3段舞碼，展現對傳統客家文化的探問；太日樂集「雲林之韻」以多首自創曲及布袋戲經典配樂，展現既傳統又創新在地聲音；致力文化傳承教學工作的喜裂克文化藝術團，則以「來自裂岩的呼喚－琴聲/舞動裂與織的命脈」傳遞原民生命震撼的舞動活力。

躍演劇團「勸世三姊妹」庄頭版將於11月16日演出，地點在苗栗竹南運動公園。

劇場 音樂劇

延伸閱讀

文化平權庄頭劇場巡演 「勸世三姊妹」16日苗縣登場

庄頭限定版！綠光劇團戲劇「人間條件一」 首次在彰化戶外演出

文化部庄頭劇場唐美雲歌仔戲叫座 嘉市下月加碼傳統戲曲公演

文化部庄頭劇場 唐美雲歌仔戲團推孟婆客棧星光版

相關新聞

遠離新興菸品傷害 這年紀最容易成為「終生癮君子」

世界衛生組織指出，大多數吸菸的成年人在兒童或青少年時期就開始接觸菸草相關製品，且最常在21歲之前上癮。當嘗試吸菸的年齡延...

專訪綠色和平 Marian Ledesma：重複使用是減塑關鍵

《全球塑膠公約》最終談判將於11月底在韓國釜山展開，台灣也不能置身事外。曾參與三次塑膠公約談判、綠色和平菲律賓零廢棄專案...

下班帶傘！3縣市大雨特報 恐下到晚上

下班帶傘，中央氣象署下午16時15分針對北北基等3縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

觀光年會登場 總會長洪奇昌：觀光署升格「國旅歷年最困難」

全台500名觀光業者及學者齊聚高雄旗山舉辦「2024全國觀光年會」，台灣觀光產業聯盟協會總會長洪奇昌表示，觀光局改制觀光...

「50轟50盜」紀念球將亮相 台北101：就在13日

美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球將亮相，為了支持偏鄉青少棒的發展，讓世界看見台灣的棒球文化，台北101...

返鄉、出遊快看！2025春節台金管制航線機票 20日晚間6時開放訂位

年底將至，農曆春節也就不遠，新北明年春節有9天連假，交通部民用航空局宣布，台金管制航線將於11月20日晚間6時起開放訂位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。