國家皮庫適應症修正 放寬兒童、年長者燒燙傷使用條件

約10年前，八仙塵爆事件造成近500人燒燙傷，三總整形外科主治醫師喬浩禹說，10多年來，民眾的燒燙傷觀念日益增加，患者逐年減少，每月就醫患者較以往減少一成，若以台北市燒燙傷患者來說，目前原因多為老屋電線走火引發火災所致。

喬浩禹說，以往兒童傷燙傷常是玩插座、咬延長線等，造成的電灼傷，或是被家人購買的熱食所燙傷，而老人家多是洗澡時被熱水燙傷。如一名幼童咬延長線，造成嘴巴附近皮膚被電燙傷，且電的燙傷比熱水燙傷複雜，深度較深，可能會引發延遲性壞死，而現在插座、延長線都有插座塞等，兒童被電到的機會大幅降低。

喬浩禹也收治一名幼童則被媽媽抱在懷裡，媽媽手上又提著剛剛買的米粉湯，如此燙的塑膠袋就貼在孩子的大腿上，導致幼童嚎啕大哭，但媽媽，直到發現大腿皮膚被滾燙的塑膠袋燙傷緊急送醫，但傷勢嚴重必須植皮治療。但目前食物已有外送服務，減少兒童被燙傷的機會。至於，老人家洗澡時被熱水燙傷的風險，也因現在已有恆溫熱水器而減少。

喬浩禹指出，一旦發生燒燙傷的意外事件，患者應立即接受治療及復健，避免留下傷疤，尤其是兒童如果留下傷疤，可能會被學校同學欺負，造成學習的困擾，建議如果有傷疤時，應盡速到醫學中心的燒燙傷中心進行處理。

由於燒燙傷患者逐年減少，目前使用到皮庫的患者也逐漸減少，喬浩禹說，「台灣國家皮庫標準作業流程程序」去年年底修正，適應症部分由原先患者燒傷面積需達40%，修正為成人燒傷面積達40%，但兒童、老年人燒傷面積則放寬至20%，就可使用大體皮庫的皮膚，讓更多患者可以用到。

喬浩禹說，大體皮膚無法用一般的人工敷料替代，在燒燙傷療程上具有非常重要的角色，台灣國家皮庫與新加坡相同，在亞洲國家中屬於較為完善的，而目前皮庫庫存都還足夠。

台北榮總今天舉辦「2024兒童燙傷宣導周」活動，一連5天於中正一樓大廳舉行。副院長曾令民、台北市消防局第四大隊（士林、北投）大隊長王耀震及兒童燙傷基金會董事長宋鴻德與會，共同宣導預防燒燙傷及正確急救觀念，讓孩童提高警覺辨別危險源，並呼籲「沖、脫、泡、蓋、送」正確急救觀念處理燒燙傷。

曾令民說，這是第二年與兒童燙傷基金會共同辦理宣導活動，希望讓社會大眾獲得正確預防燒燙傷觀念，並由於大面積燒燙傷患者很需要大體皮膚作為暫時保護的敷料，本次活動也特別邀請國家皮庫及器捐移植小組參加，宣導皮膚捐贈的重要性。

宋鴻德說，這30年來，兒童燙傷基金會致力於燒燙傷預防宣導，家長、孩童多能背誦課本提到的「沖、脫、泡、蓋、送」五字口訣，顯見宣傳十分有成效。不過，居家環境還是有潛在危險因子，例如熱湯、熱茶、泡麵、浴廁熱水等，提醒大人、小孩勿掉以輕心，稍有不慎可能就會造成傷害。

北榮燒傷中心主任吳思賢說，兒童皮膚面積比成人少，成人覺得輕微的傷害對兒童來說可能很嚴重，甚至致命，身體和心靈復原都是一項極大挑戰。特別是嬰幼兒的皮膚較薄嫩，對溫度更敏感，照顧者應多加留心。近期也接獲案例是家長帶著孩童到餐廳用餐，但餐廳將熱湯放置地上放涼，孩童不慎撞翻熱湯造成大面積燙傷，呼籲家長需要時時留意孩子的動態，避免燒燙傷憾事發生。