學者建議補充保費增至3% 健保署拚114年修法

健保署拋出補充保費改革，有學者建議提高補充保費上限至新台幣5000萬元，費率從現行2.11%增至3%，健保署長石崇良表示，調整率未定案，將以衡平性為核心，拚明年修法。

第6屆健保會委員、台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋近日在台灣醫學週學術演講會提到，增加補充保費可改善保費負擔的累退性，提高補充保費上限與費率，上限從1000萬元調至5000萬元，費率2.11%升至3%，預期收入增加130億元，若是導入結算則為300億元左右。

韓幸紋表示，參考民國104年富人稅前例，擔心提高補充保費上限與費率，容易導致高階人才及投資外流，目前補充保費以單筆給付為單位，若未導入結算制度，費率提高會更誘發民眾規避行為，如集中或分散給付，提醒家戶總所得制及補充保費結算等措施，可提升收費公平性與效率。

石崇良今天出席活動會前接受媒體聯訪時表示，補充保費決心不變，在面臨到未來的超高齡社會，以及越來越多新藥新科技的醫學進步，健保財務方面必須持續擴大，但把餅做大的過程，不希望把壓力全部壓在受薪階級，必須改變現行保費收入75%來自於受薪階級者的一般保費收入。

石崇良說，調整健保籌資、收入配比勢在必行，除了政府投資增加之外，希望調整補充保費，比如包租公、包租婆或存股族，「賺得比較多，就多負擔一點點」，甚至考慮多元財源挹注，如房地合一課徵所得稅、遺產稅等，對於結算制度等配套措施，在未來討論過程將一併考慮。

石崇良表示，任何政策調整當然會考慮到整個國家經濟的發展，結算制度行政成本可能較高，兩者間必須要去衡量，健保改革還有很多部分仍待凝聚共識，才有辦法真正訂出完整修法草案，今年立法院會期是來不及，明年才會修法，「當然越早修正，對健保財務永續發展會越有幫忙。」