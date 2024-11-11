慢性發炎恐養出癌症？醫揭「4機制」：疲勞感為常見症狀

適當的發炎反應對於身體組織的修復是必要的，但當發炎變得異常恐有問題。初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航指出，當發炎異常，特別是無法適時結束並持續時間過長時，就會促進肥胖、三高甚至癌症等各種問題的產生。也因此，慢性發炎也被稱是「萬病之源」。

魏士航在臉書發文，稱「慢性發炎」並不易被察覺，其相關症狀大多是非特異性的，其中一個較為常見的症狀就是「疲勞感」。許多人將疲勞感歸因於休息不足，卻未意識到這可能是體內慢性發炎的信號。而肥胖恰好也是慢性發炎的原因之一，因此疲勞感也是他在診間最常聽到減重病人抱怨的困擾之一。那麼，慢性發炎究竟是如何引起疲勞感的呢？他介紹4個機制：

1.免疫細胞產生的促炎細胞激素（如IL-6、TNF等）會通過血腦屏障進入中樞神經系統，抑制與疲勞相關的神經傳導物質（如多巴胺和血清素）的合成，並促進這些物質的回收和分解。因此，這些發炎相關的細胞激素可能直接導致身體疲勞、抑鬱、動機減退和注意力不集中。

2.由下視丘、腦下垂體和腎上腺組成的壓力反應系統（HPA軸）也與慢性疾病疲勞有關。HPA軸本身具有強大的抗發炎作用來調節細胞激素。然而，慢性發炎時，長期釋放的細胞激素可能會降低HPA軸和皮質醇的活性，導致促炎細胞激素的增加，形成一個反饋循環。此外，HPA軸的過度刺激也會促進周邊組織如骨骼肌和脂肪組織的分解，損害身體功能並導致疲勞。

3.疲勞與迷走神經訊息的傳入和傳出有關。當周邊組織的發炎細胞激素如IL-1β和TNF-α增加時，會刺激迷走神經將訊息傳入大腦中負責調節疲勞感的區域。此時，傳出的迷走神經則會啟動身體的抗炎反應。然而，當這些反應過度時，就會導致身體感到疲勞和不適。

4.促炎細胞激素會導致芳香族氨基酸羥化酶的缺乏，而這種酶是許多神經傳導物質（如多巴胺、去甲腎上腺素和血清素）生成時所必需的。此外，發炎時生成的活性氧化物（ROS）和活性氮化物（RNS）也會產生過多具有神經毒性的神經傳導物質——麩胺酸，導致神經元細胞受損並產生疲勞感。

魏士航指出，這四個機制大多是同時並行，且相互作用的。其中關鍵的核心就是發炎的細胞激素，實際上發炎正是帶來疲勞感最重要的原因之一。

魏士航提醒，如果你的疲勞感不是來自於大量的身體活動，反而更像是一種莫名的沒有動力的感覺，那你需要的可能不是咖啡、雞精或能量飲料，這些東西只會掩蓋逐漸惡化的發炎狀態。真正能夠改善疲勞感的，是一個「從飲食開始往外擴展的抗發炎生活型態」。