統聯31條國道客運下周一調漲票價 最高調漲35元

國道客運各項成本高漲、營運環境不佳，不僅旅客量較疫情前減少36％，營收更暴跌42％，國道客運業者也從2019年的32家，減至2023年的29家。交通部同意業者調整票價，中壢客運、首都客運陸續在11月調漲，統聯客運今公告，11月18日起，調整31條國道客運路線票價，平均調幅6％，以台中至台南票價調漲最高達35元。

統聯客運在官網公告，交通部今年5月1日核准國道客運路線新運價，為降低對乘客的影響，當時並未即刻調漲，延遲半年後，將自11月18日起，調整31條國道客運路線票價。

統聯客運指出，目前里程較長路線為維持競爭力暫不調整，以里程較短路線或區間先調漲，平均漲幅約6％，主要區間以「台北-台中」漲17元、「台北-嘉義」漲25元、「台中-桃園」漲30元、「台中-台南」漲35元，而「台北-台南」及「台北-高雄」暫不調漲。

統聯客運表示，票價調整前已購買的車票或套票，未來乘車不需補收差額，另針對經常搭乘與團體旅客，維持提供「買6送1」套票優惠，未來也會不定期推出更多促銷活動。

中壢客運日前也公告，11月1日起，國道客運9009、9069與9069A部分區間調漲，調幅約1元，其中9069與9069A「松山車站-桃園公車站」將從87元漲至88元、「捷運南京復興站-桃園公車站」從74元漲到75元；9009路線「市府轉運站-桃園公車站」從101元漲到102元、「市府轉運站-台北科技大學」從87元漲到88元。