民航局：春節離島管制航線 11／19起陸續開放訂位

明年春節一共有九天假期，為迎接春節長假來臨，交通部民航局11日宣布，規劃在明年春節1月24日（周五）起至2月4日（周二）為航空疏運期，共計12天，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,618架次，計21萬946個座位數，並自11月19日（周二）下午6時起陸續開放訂位。

民航局指出，明年春節假期自2025年1月25日（周六）至2月2日（周日，初五）有9天假期，民航局規劃2025年1月24日（周五）起至2月4日（周二）為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。另為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票，旅客需特別留意，以確保權益。

民航局說明，在各航線運能提供方面，澎湖航線1,386架次，計101,496個座位數；金門航線1,026架次，計95,246個座位數；馬祖航線206架次，計14,204個座位數；三離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供2,618架次，計210,946個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

另外，為利於旅客規劃行程，民航局也在澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月19日（周二）、20日（周三）及21日（周四）下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，各航線統一開放訂位之時間及開票期限如附表；另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。

民航局提醒旅客，此次春節假期，於尖峰時段2025年1月24日至1月31日臺灣出發往離島方向，以及2025年1月30日至2月4日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局也提醒民眾，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。