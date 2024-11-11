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遠見高峰會 張育美：AI加值 醫療科技升級成護國群山

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
2024年第22屆遠見高峰會於11月6日登場，11月7日以「AI加值 醫療升級」為主題，由遠見‧天下文化事業群董事長王力行主持，明基佳世達集團董事長陳其宏、天成醫療集團董事長張育美，以及亞東紀念醫院院長邱冠明與談，就AI科技與醫療應用與發展交流分享。圖／天成醫療集團提供
2024年第22屆遠見高峰會於11月6日登場，11月7日以「AI加值 醫療升級」為主題，由遠見‧天下文化事業群董事長王力行主持，明基佳世達集團董事長陳其宏、天成醫療集團董事長張育美，以及亞東紀念醫院院長邱冠明與談，就AI科技與醫療應用與發展交流分享。圖／天成醫療集團提供

AI將重塑未來，也帶動產業變革，台灣面對AI浪潮，如何利用自身優勢更上層樓？第22屆遠見高峰會日前舉行，以「AI加值，醫療升級」為題進行專題論壇，天成醫療集團董事長張育美指出，AI科技應用的基礎是大數據整合，台灣若要導入AI實現醫療科技，法規必須加速精進，期待整合後打造新的「護國群山」，支撐台灣醫療科技發展。

2024年第22屆遠見高峰會於11月6日登場，11月7日以「AI加值 醫療升級」為主題，由遠見‧天下文化事業群董事長王力行主持，明基佳世達集團董事長陳其宏、天成醫療集團董事長張育美，以及亞東紀念醫院院長邱冠明與談，就AI科技與醫療應用與發展交流分享。

天成醫療集團是南桃園最大私人醫療體系，董事長張育美是第十屆「醫療科技ABCD」專業立委，在論壇中分享天成醫療集團AI科技應用，例如設置智慧藥櫃，提升供藥即時性和正確性、導入Medspan ，合HIS系統主動提醒，提升病人安全及用藥安全，均是臨床實際應用的成果。

張育美長同時提及桃園市是智慧城市，曾任科技部長與行政院長的市長張善政，於2023年3月推動擴大免費的低劑量電腦斷層LDCT肺癌篩檢，透過AI應用將繁瑣的審查程序與平台整合，讓市民到醫院只需要一個QRcode，10分鐘即完成檢查；並補助醫院購置AI軟體判讀系統精準揪出病灶。

截至2024年8月31日，桃園市完成篩檢3萬3592人。張育美說，桃園市政府整合檢查報告進行大數據分析，制定更有利民眾的政策，就是成功應用AI的例子。

會中張育美也分享她於9月參訪明基佳世達集團蘇州明基醫院，該醫院以all in one優化AI加值應用讓掛號、看診、列印報告與付費等多項作業，一台機器即可輕鬆完成。由該醫院自行開發AI精實醫療管理應用，可減少繁瑣行政庶務，讓醫護有更多時間用在醫療專業服務。

張育美表示，AI科技應用的基礎是大數據的整合，未來台灣若要導入AI實現醫療科技，法規必須加速精進，這是政府責無旁貸的責任。2024年全球最佳醫院，有330家醫院入選，韓國14家、日本10家、新加坡9家、台灣4家，台灣入選家數是東亞四小龍第四，台灣要省思「big data」整合，整合才是力量。科技產業應更貼近醫療需求，透過整合發揮出AI升級的潛力，共同打造新的「護國群山」，以持續支撐台灣醫療科技發展。

「醫療科技ABCD」，指科技創新的4大領域：A是Artificial Intelligence，即人工智慧、B是Block Chain，區塊鏈、C是Cloud Computing，指雲端運算、D為Big Data，即是大數據。

第22屆遠見高峰會日前舉行，以「AI加值，醫療升級」為題進行專題論壇，天成醫療集團董事長張育美指出，AI科技應用的基礎是大數據整合，台灣若要導入AI實現醫療科技，法規必須加速精進，期待整合後打造新的「護國群山」，支撐台灣醫療科技發展。圖／天成醫療集團提供
第22屆遠見高峰會日前舉行，以「AI加值，醫療升級」為題進行專題論壇，天成醫療集團董事長張育美指出，AI科技應用的基礎是大數據整合，台灣若要導入AI實現醫療科技，法規必須加速精進，期待整合後打造新的「護國群山」，支撐台灣醫療科技發展。圖／天成醫療集團提供
天成醫療集團董事長張育美在論壇中分享天成醫療集團AI科技應用，例如設置智慧藥櫃，提升供藥即時性和正確性等成果。圖／天成醫療集團提供
天成醫療集團董事長張育美在論壇中分享天成醫療集團AI科技應用，例如設置智慧藥櫃，提升供藥即時性和正確性等成果。圖／天成醫療集團提供
第22屆遠見高峰會日前舉行，以「AI加值，醫療升級」為題進行專題論壇，天成醫療集團董事長張育美（左二）是與談者之一。圖／天成醫療集團提供
第22屆遠見高峰會日前舉行，以「AI加值，醫療升級」為題進行專題論壇，天成醫療集團董事長張育美（左二）是與談者之一。圖／天成醫療集團提供

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