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不菸不酒罹肺癌 石崇良：明年下修老菸槍門檻 擴大篩檢

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
衛福部今年10月1日起健保擴大第三代EGFR標靶的給付對象，一年新增約4000名患者受惠。健保署長石崇良表示，明年將擴大公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，進一步放寬「老菸槍」門檻和高風險對象。記者林則澄／攝影
衛福部今年10月1日起健保擴大第三代EGFR標靶的給付對象，一年新增約4000名患者受惠。健保署長石崇良表示，明年將擴大公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，進一步放寬「老菸槍」門檻和高風險對象。記者林則澄／攝影

「為什麼是我？」42歲的小寧與丈夫是頂客族，婚後幾乎不下廚，她也不抽菸，沒有喝酒或熬夜的習慣，一次嘴角莫名抽搐、無法正常控制口水，就醫檢查竟發現第四期肺癌合併腦轉移。健保署長石崇良表示，明年將擴大公費低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，進一步放寬「老菸槍」門檻和高風險對象。

今年10月健保擴大給付第三代EGFR標靶藥物的政策上路，石崇良說，肺癌防治要「早期篩檢、早期用藥」，目前有半數肺癌初診斷患者已是三、四期，其中四期約41%、三期約10%，但現今一期占比已提升至35%，比過去增加很多，早期發現很重要，明年將擴大篩檢對象及降低現在針對「老菸槍」，即「30包-年」的重度吸菸者定義（包-年=每天吸幾包菸X共吸了幾年菸）。

小寧最近5個月內陸續出現3次嘴角莫名抽搐、無法控制口水的症狀，原本以為工作太累、癲癇或小中風，但今年8月底就醫後經腦部核磁共振，發現腦部有超過3公分的腫瘤，更進一步診斷竟是肺癌第4期合併腦轉移，帶有EGFR Exon 21 L858R基因突變。

「為什麼是我？」小寧表示，得知罹癌當下非常困惑，認為肺癌危險因子如抽菸、油煙、相關病史等都與自己無關，後來選擇接受、面對，也積極配合療程。由於帶有EGFR Exon 21 L858R突變基因，適用EGFR標靶藥物治療，但當時健保僅給付第一、二代，且有副作用較大、治療效果不佳的問題。

國際治療指引建議優先使用效果佳、副作用小的第三代標靶藥物，但需自費，小寧與醫師討論後，決定自費使用第三代EGFR標靶藥物。腦部腫瘤在治療後第二周開始縮小，目前服藥兩個月，腫瘤從原本3公分以上，只剩3顆加總不到2公分。她形容，腫瘤就像颱風一樣，從很扎實的樣子變成結構鬆散狀態，也讓她對後續治療更有信心。

石崇良指出，健保擴大第三代EGFR標靶的給付對象，一年新增約4000名患者受惠，是國內肺癌防治跟國際接軌最重要的一環。受惠於今年10月健保擴大給付對象政策上路，小寧改申請成為第三代EGFR標靶藥物的給付對象持續治療，目前病情控制穩定，腫瘤仍在持續縮小。

健保署 肺癌 腫瘤

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