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健保「找財源」盯上投資客 石崇良：明年啟動修法
健保「找財源」盯上投資客，健保署長石崇良日前指出，擬透過稅收手段，瞄準民眾房屋轉售、證券交易等收入，也開徵補充保費，且費率與一般保費脫鉤。但專家提醒，若未導入結算制度，可能誘發規避行為。石崇良今天再度表示，現保費收入75%來自受薪階級，希望有更多元財源挹注，最快明年啟動修法。
石崇良說，明年度健保總額預估將突破9千億元，若不調漲一般保費，就要考量是否擴大費基，否則財源將不足以支應。不過，這壓力不應該放在受薪階級者，以目前健保收入來看，75%來自受薪階級的一般保費，補充保費10%，要有更多元的財源來挹注、分攤。
而是否導入結算制度，石崇良表示，會一併考慮，找到保費結構調整以及結算行政成本較高的平衡性。而關於補充保費改革涉及修法，他說，這個會期送至立法院應該來不及了，且還需要凝聚專家共識，修正保費結構，預計最快明年就會啟動修法。
在擴充財源部分，目前有6個項目會被課徵健保補充保費2.11%，包括高額獎金、兼差所得、執行業務收入、利息所得、股利所得、租金收入，各項目可自訂費率，與一般保費調漲不連動。石崇良說，未來補充保費將與一般保費脫鉤，政府另闢財源。
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