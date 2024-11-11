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北市團膳業者供應肉品出現尖銳物疑「針頭」 衛生局稽查揪3缺失

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
基隆市中山高中有學生日前在吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現長達2公分疑為針頭用品，北市衛生局今前往團膳業者稽查，發現該款肉品由屏東廠商供應，移請轄管衛生局稽查發現2項缺失，要求廠商限期改善。圖／北市衛生局提供
基隆市中山高中有學生日前在吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現長達2公分疑為針頭用品，北市衛生局今前往團膳業者稽查，發現該款肉品由屏東廠商供應，移請轄管衛生局稽查發現2項缺失，要求廠商限期改善。圖／北市衛生局提供

基隆市中山高中有學生日前在吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現長達2公分疑為針頭用品，所幸尚未入口就發現，學生未受傷，北市衛生局今前往團膳業者稽查，發現該款肉品由屏東廠商供應，移請轄管衛生局稽查發現2項缺失，要求廠商限期改善。

北市衛生局表示，今天會同基隆市政府相關局處人前往該公司稽查，該公司提供進貨單據，肉品由嘉一香食品股份有限公司屏東廠供應，已通知屏東縣衛生局前往稽查。

衛生局表示，現場也針對該團膳公司現場人員衛生、食材處理及環境衛生等查核，發現配膳區推車不潔、病媒出沒及前處理區牆面不潔衛生缺失事項，已開立限期改善通知單令業者改善，屆期將前往複查，如複查仍不符規定，將依違反「食品安全衛生管理法」第8條及第44條處6萬到2億。

基隆市中山高中有學生日前在吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現長達2公分疑為針頭用品，北市衛生局今前往團膳業者稽查，發現該款肉品由屏東廠商供應，移請轄管衛生局稽查發現2項缺失，要求廠商限期改善。圖／北市衛生局提供
基隆市中山高中有學生日前在吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現長達2公分疑為針頭用品，北市衛生局今前往團膳業者稽查，發現該款肉品由屏東廠商供應，移請轄管衛生局稽查發現2項缺失，要求廠商限期改善。圖／北市衛生局提供

基隆 屏東縣 衛生局

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