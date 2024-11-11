北市團膳業者供應肉品出現尖銳物疑「針頭」 衛生局稽查揪3缺失

基隆市中山高中有學生日前在吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現長達2公分疑為針頭用品，所幸尚未入口就發現，學生未受傷，北市衛生局今前往團膳業者稽查，發現該款肉品由屏東廠商供應，移請轄管衛生局稽查發現2項缺失，要求廠商限期改善。

北市衛生局表示，今天會同基隆市政府相關局處人前往該公司稽查，該公司提供進貨單據，肉品由嘉一香食品股份有限公司屏東廠供應，已通知屏東縣衛生局前往稽查。