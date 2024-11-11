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明年天象超精彩！睽違7年「月全食」再現 3場流星雨觀賞條件佳

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的月全食，包含幾個行星合、流星雨皆有不錯觀賞條件。圖／北市天文館提供
2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的月全食，包含幾個行星合、流星雨皆有不錯觀賞條件。圖／北市天文館提供

2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的「月全食」，睽違7年不見的血月奇景將再度於台灣夜空出現，還有多次以肉眼即可欣賞的精彩「行星合」，以及三場流星雨都將有不錯觀賞時機，民眾可把握機會，大飽眼福。

天文館指出，睽違7年的「月全食」將再明年9月8日凌晨發生，初虧於0點27分，2點12分食甚，至3點56分復圓，全程歷時3時29分，在全食階段的1時22分，月面將呈現紅銅色，俗稱「血月」，是難得一見天文景象，也是2025年台灣可觀賞到最特殊的天象之一。

天文館說，明年1月20日落後出現在西方天空的「土星合金星」兩星相距2.5度，亮度分別為1.1與-4.7等；8月12日的「金星合木星」相距更僅不到0.9度，亮度-3.9與-1.7等，以肉眼即可欣賞的精彩「行星合」。

天文館表示，還有兩次月掩行星，雖觀察條件不佳，但2月9日晚間至10日清晨間「月掩火星」，可透過火星與月球相對位置不斷變化，體會到星體運行值得觀賞，此外，明年「月掩星」天象中有兩次亮度較高、以雙筒望遠鏡便可觀賞機會，分別是4月3日與10月12日的「月掩五車五」，五車五是金牛座的第二亮星，透過雙筒望遠鏡即可以觀察到它在月球邊緣突然消失或出現的景象。

天文館表示，每年最受矚目的流星雨在2025年也有亮眼演出，包含1月3日極大的象限儀座流星雨、5月6日的寶瓶座η流星雨，以及12月14日的雙子座流星雨，不僅數量多，而且觀賞條件也都不錯，民眾將可大飽眼福。

2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的月全食，包含幾個行星合、流星雨皆有不錯觀賞條件。圖／北市天文館提供
2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的月全食，包含幾個行星合、流星雨皆有不錯觀賞條件。圖／北市天文館提供
2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的月全食，包含幾個行星合、流星雨皆有不錯觀賞條件。圖／北市天文館提供
2025年將至，台北市天文館公布明年天象，焦點天象包括了9月8日凌晨發生的月全食，包含幾個行星合、流星雨皆有不錯觀賞條件。圖／北市天文館提供

天文館 流星雨 火星

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