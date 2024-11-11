6國際保險公司態度消極 承保船舶24日起禁入台灣
交通部航港局10月24日公告，11月24日起4家國際保險公司承保船舶禁止進入台灣的國際商港，而截至目前共6家國際保險公司承保的船舶禁入台灣，主要是處理海難事故態度消極。
根據航港局之前公告，Ascent GeneralInsurance、Edinburgharian PANDI ManagementLimited、Polaris Insurance Co.及Arsenal InsuranceCompany承保船舶發生海難事故時，經多次聯繫保險人，態度消極且無任何作為。
航港局說，為降低海難事件船舶雖已投保，保險人卻未實質負擔保險責任，進而造成台灣權益受損並危及商港公共安全之虞情事，航港局11月24日起對投保或續保這4家保險人船東責任險船舶，禁止進入台灣的國際商港；11月24日前已投保或續保這4家保險人船東責任險船舶，航港局將於申請進港時實質審查保單，經實質審查為合格有效保單就同意進港。
此外，航港局說，民國110年12月29日首次公告不受歡迎國際保險公司名單，首家是「東英格蘭船東責任保險協會（The East of England P&I AssociationLimited）」，112年11月10日列入「挪威籍保險人（HYDOR AS）」，截至目前共6家。
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