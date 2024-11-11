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晚期肺癌治療接軌國際 健保擴大給付後近9成患者受益

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
肺癌第三代EGFR標靶健保擴大給付，健保署長石崇良（左5）表示，政策接軌國際，希望達成2030癌症死亡率降1/3目標。記者廖靜清／攝影
肺癌第三代EGFR標靶健保擴大給付，健保署長石崇良（左5）表示，政策接軌國際，希望達成2030癌症死亡率降1/3目標。記者廖靜清／攝影

台灣2024年10月1日起，正式擴大健保給付第三代EGFR標靶藥物，涵蓋第3B、3C及第4期肺腺癌患者，並不限腦轉移病患。這項政策的推行，讓眾多肺癌患者能及早接受適切治療，健保署長石崇良表示，擴大給付後，有近9成晚期肺癌EGFR基因突變患者可受惠，預計每年約4000名新增患者有更好的治療選擇。

石崇良說，過去只有1成患者可獲得給付，此次肺癌第三代標靶給付擴增的政策改革，被視為台灣癌症治療接軌國際的重要一步，期望達成「2030年癌症死亡率降低1/3」的目標。未來將持續在健保財務可負擔下，將新藥或新科技納入給付；明年已確定編列公務預算50億元，用於癌症新藥暫時性支付專款。

肺癌是「發生人數最多、晚期確診比例最高、死亡率最高」的癌症三冠王，對國人健康及罹癌家庭帶來沉重壓力。根據臨床研究統計，台灣的肺腺癌病患，約55%帶有EGFR基因突變，病人群體占最大宗。此擴大給付政策，補足晚期治療的最大缺口，可望提升晚期肺癌存活率及降低死亡率。

石崇良強調，每年約18000人新診斷肺癌，但有超過五成患者已是第三、四期。肺癌晚期藥物給付的費用不便宜，但是適用的病人數多，擴大健保給付第三代EGFR標靶藥物，單年最高總藥費支出超過90億元，是健保史上給付單一藥品年度費用最高的藥品。但是第三代標靶已是各大國際治療指引建議的晚期一線治療首選，台灣一定要跟上國際腳步。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，平均統計，第四期肺癌的五年存活率僅1成，肺癌第三代標靶給付擴增，有望提升晚期病人的存活率至2成以上，並大幅減輕經濟負擔，平均每位病友每年節省約 115 萬元藥費。另外，肺癌標靶藥物比起傳統的化療藥物副作用小，病人接受度較高，無法接受化學治療的高齡族群，可經由標靶藥得到更多的治療效益。

新竹台大分院院長余忠仁說，晚期肺癌患者如果能第一線就使用第三代標靶藥物，可有效預防腦轉移、延長存活期，包括保有較好的認知功能、提升生活品質。健保趕上國際趨勢，給付範圍到3期，且不再限制腦轉移。新制10月1日上路後，過去因為限制性給付，能用到藥的癌友只有1/8，如今接軌國際，讓所有EGFR基因突變患者都有機會用藥。

健保署比照其他國家給付三代標靶藥物，放寬用藥門檻，台灣肺癌研究學會理事長楊志新表示，這項政策可提升台灣在全球新藥臨床試驗中的地位。國際上多項臨床試驗的收案標準，都是第一線必須使用過第三代標靶的病患，才可進入臨床試驗。當患者有機會參與臨床試驗接受先進的新藥治療，就可能受益於創新藥物的早期應用，也能大幅降低癌症術後的復發機率。

肺癌第三代EGFR標靶健保擴大給付 （自113年10月1日生效）

原給付規定

1.第4期肺腺癌

2.僅限EGFR Exon 19 Del基因突變且合併腦轉移

修訂後給付規定

1.第3B、3C、4期肺腺癌

2.EGFR Exon 19 Del基因突變或EGFR Exon 21 L858R基因突變

3.不限腦轉移

健保署 患者 肺癌

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