立委問「國家能源發展不排除核電」 廖俊智回應：是

新政府上任後成立國家氣候變遷委員會，8月跟10月先後舉行兩次會議，並規畫在明年1月提出台灣2030年的減碳報告。中研院院長廖俊智今赴立院進行業務報告，立委萬美玲質詢時指出，根據會議的資料，廖俊智當時表示要利用新科技提升核能安全性或補強位於地震帶的核電廠，詢問廖俊智此一言論是否代表他認為「國家能源的發展不排除核電」，廖俊智表示「是的」，從技術上來講這些都是可行的。

萬美玲表示，核電未來台灣不管用不用，都必須投入相關研究，這些研究也必須跟國際接軌，必須投入研究人力和資源、預算，問廖俊智同意嗎？

廖俊智表示，核電的研究分許多層面，從基礎研究的角度來說，必須投入非常大的資源，很少國家可以獨立投入，以美國和中國為例，都是跟其他國家合作。而核電的研究大部分都是在商業化與安全性的研究方面比較多。但目前中研院並沒有做核能這方面直接的研究，但有做地震方面的研究。

萬美玲最後請問廖俊智，2050年淨零排放目標台灣會達成嗎？他表示，「目前看來很困難，全世界都是一樣」。