健保給付肺癌第三代標靶藥物 對應6成罹癌不抽菸特性
一名92歲奶奶因為嚴重喘咳，被送到急診後發現第4期肺腺癌，家人自費讓她使用第三代EGFR標靶藥物，原本幾乎占據肺部的腫瘤，7個月治療後縮小只剩局部，生活品質大幅改善。衛福部健保署長石崇良表示，逾50%患者得知肺癌當下已是中晚期，今年10月1日起健保擴大第三代EGFR標靶的給付對象，一年新增約4000名患者受惠。
肺癌是「發生人數最多、晚期確診比率最高、死亡率最高」的三冠癌王，石崇良強調，這是國內肺癌防治跟國際接軌最重要的一環，肺癌患者第一期診斷率約35%，但第三期、第四期逾50%，健保擴大給付對象除了肺癌第4期擴及第3B、3C期，也涵蓋EGFR Exon 19 Del基因突變或EGFR Exon 21 L858R基因突變患者、不限腦轉移。
黃奶奶高齡92歲，一年前突然嚴重咳喘而被送到醫院急診，經檢查後發現罹患肺炎，竟然還有第四期肺腺癌，幸好尚未轉移至腦部，但由於年紀太大，無法手術與化療，但醫師發現黃奶奶的基因檢測報告顯示帶有EGFR基因突變，適用EGFR標靶藥物。
經醫師解說，黃奶奶的兒子也查遍各種資料，他認為母親雖可在健保給付下使用第一、二代標靶藥物，但副作用較多，效果也不如第三代標靶藥物，因此決定自費讓母親使用副作用較少的第三代EGFR標靶藥物。
黃先生回憶，「媽媽使用第三代標靶藥物已7個多月，我很珍惜每一天延長生命的日子。」正因對症下藥，讓他母親的病情控制得當，原本幾乎占據肺部的腫瘤縮小到只剩局部、不再喘咳，雖然不時仍會由於肺炎住院，但生活品質大幅改善。
黃先生提到，母親年事已高，很多事情早就記不起來，多數時間也都躺在床上休息，但在接受治療的每一天，家人每天都會把握媽媽早晚各一小時坐輪椅的時光，陪她說話、聊聊天，媽媽也會點頭回應一聲「好」，平凡的日常生活都將成為一輩子難忘的回憶。目前已經為母親爭取到241天，黃先生希望能繼續，有更多時間與母親相處。
黃先生坦言，慶幸母親確診肺腺癌後做了基因檢測，發現還有藥物可用，且家中經濟狀況尚可負擔，選擇自費治療。他也表示，站在外人角度，或許覺得老人家年紀這麼大，為什麼要浪費這麼多醫療資源？似乎不值得，但在病患家屬的立場，適合的藥物可以改善生活品質、延續生命，爭取更多與家人相處的時間，對整個家庭意義重大。
不少肺癌患者適用第三代EGFR標靶藥物，卻無力負擔自費醫療，黃先生說，所幸今年10月健保擴大給付對象上路，許多病友因此受惠，他的母親便是其中之一，「年紀愈大，發現人生是減法，身邊的人一個接著一個逝去，感謝衛福部的政策。」石崇良表示，今年將新增給付8項癌症新藥，修正16項給付指引，盼幫助更多患者與家屬。
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