麥卡倫200週年特展 以5大體驗亮點攜手名廚、頂尖酒吧 踏上時空旅行

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想踏上一場穿越時空的感官旅程？全新亮相的《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》，從11月9日起，在華山1914文化創意產業園區隆重登場！展覽不只以五大展區探索麥卡倫的「過去、現在、未來」，更結合插畫、詩集、互動裝置、品酩等多元體驗，現場也特別展出麥卡倫史上最高84年份威士忌，亦攜手頂尖餐廳SENS、香色、某某法式甜點、TERRA土然巧克力，呈獻獨家特製餐酒搭，讓酒迷們透過細膩

全新亮相的《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》，從11月9日起，在華山1914文化創意產業園區隆重登場！ 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

深邃的迷人酒液，展開一趟舌尖上的時空旅行。

來場穿越時空的味蕾之旅！

美國哲學家布拉德福德·思科曾說：「過去、現在和未來都是宇宙中同時固有的存在。」而威士忌作為時間的產物，就像一台隨時啟程的時光機，能引領味蕾穿越時空，讓人以感官細細品味歲月的變遷。

麥卡倫自1824年在蘇格蘭斯佩河高地創立以來，歷經兩世紀韶光，始終以卓越的單一麥芽威士忌享譽全球。不只追求精湛製酒工藝，同時也堅持使用最高品質雪莉橡木桶，賦予酒液自然酒色下的醇美風味。

今年適逢麥卡倫200週年，全新《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》以「200 Years Young」為題，結合「過去」、「現在」與「未來」的策展脈絡，邀請所有威士忌愛好者以五感再次體驗麥卡倫的傳奇魅力。

《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》11月盛大登場，探索麥卡倫「過去、現在、未來」。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》5大精彩亮點一次看

亮點1：聚焦體驗設計！在展覽裡穿越時空

踏入展場，在「過去」展區可看到由西班牙藝術家Javi Aznarez與蘇格蘭詩人Jenni Fagan，將麥卡倫兩世紀歷程化為引人注目的詩集和藝術插畫。同時，透過麥卡倫史上六位代表性開創者的不凡初心，亦引領觀展者踏上一段時光旅程。

「現在」展區則對照六位代表人物的初心，從創辦人Alexander Reid、歷代創者 James Davidson、Roderick Kemp、Peter Shiach，到麥卡倫歷史上至關重要的推手Janet Harbinson與前董事長Allan Shiach，邀大眾一起沉浸於賦予麥卡倫的關鍵決策的傳奇歷程。至於在前往「未來」展區的旅途中，觀者則將穿越「麥卡倫紅」時光隧道，感受隧道內所投映、自由奔騰的西班牙駿馬活力。

《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》以國際知名蘇格蘭詩人Jenni Fagan，與獲獎無數的西班牙藝術家Javi Aznárez為麥卡倫共譜詩詞與精美插畫，娓娓道出麥卡倫開創者們的不凡初心。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

展區中呈現從橡實到成為雪莉橡木桶的歷程，見證橡樹從種子歷經四季變化與茁壯後，經桶匠悉心雕琢量身打造出最高品質雪莉橡木桶，最終乘載時光成為麥卡倫的每滴臻釀。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亮點2：一次體驗！互動展區、限定款單杯品酩、客製化包裝

來到「未來」展區，現場以互動設計強化與自然共處的未來世界，同時亦展示麥卡倫200週年限定酒款「TIME：SPACE Collection 時空旅行系列」兩款極致臻釀；其中 TIME：SPACE 「時空旅行」盛裝在特殊設計的環狀瓶身裡，外層為麥卡倫史上最高年份的84年單一麥芽威士忌，內層則承載與麥卡倫全新酒廠落成後首批蒸餾威士忌。而 TIME：SPACE Mastery 「時空旅行-大師工藝」則選用14種最高品質的橡木桶，致敬傳承百年釀酒工藝的跨世代珍稀之作。

但可別以為珍釀只能擺在架上！這次展覽特別釋出「麥卡倫200週年限定」酒品，讓參觀者可透過單杯付費品酩，一嘗限定版風味奧秘。此外，特展期間前往「展售區」選購任一品項，還可享有全台唯一的麥卡倫200週年限定客製化包裝服務。

《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》將見證麥卡倫史上年份最高的威士忌TIME：SPACE 時空旅行。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

特展期間於展售區選購單一品項，即享有全台唯一的麥卡倫200週年限定客製化包裝服務，珍藏這份獨一無二的紀念。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亮點3： SENS、香色明星主廚四手聯彈！最強餐酒搭體驗

餐酒聯姻關係向來密不可分！此次特展也攜手明星雙主廚SENS吳定祐與香色邱一中，以四手聯彈共譜「專屬午宴與晚宴」菜單！這次擅以傳統法國料理匯融創新的SENS主廚吳定祐，與無國界料理翹楚香色主廚邱一中首次聯手，以「時間」為靈感，透過醃漬、熟成、發酵等技法，以「橡樹」為核心風味，打造出足以代表「橡樹」成長史的五道木質印象料理，將時光的循環轉化成饒富層次的美味饗宴。

麥卡倫攜手4位頂尖名廚特別研製專屬麥卡倫200週年的餐搭體驗，將其悠久且傳奇的歷程化為精緻風味饗宴。(左至右香色 邱一中、SENS 吳定祐、麥卡倫品牌大使 黃偉綸、土然 楊豐旭、某某法式甜點 賴怡君)。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亮點4：某某 x 土然呈獻特製甜點！激迸味蕾新火花

當長期以風土、文化詮釋經典的Quelques Pâtisseries 某某法式甜點主廚賴怡君，碰上曾獲世界巧克力大賽肯定的土然主廚楊豐旭，這回選擇以「傳承與創新」為題，並肩創作出精緻甜點。某某法式甜點以經典蒙布朗結合紅色莓果和琥珀糖，再點綴上呼應麥卡倫200週年限定酒款的「紅色鋒芒」造型，接軌與自然共生的麥卡倫永續精神；土然主廚楊豐旭則以可可果實為視覺元素，巧妙運用黑蒜、豆腐乳及可可等發酵食材，打破鹹甜界線，詮釋時間所賦予的深邃風味。

擅以風土、文化詮釋經典的某某法式甜點主廚賴怡君，與獲得世界巧克力大賽肯定的土然主廚楊豐旭同樣首次攜手合作，以「傳承與創新」為主題，共同創作餐搭甜點。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亮點5：週末小酌！全台4頂尖酒吧推「麥卡倫時光特調」

同時，此次特展亦串連全台北、中、南4家頂尖酒吧進行客座調酒，於特展期間的每個週末，推出以麥卡倫「過去、現在、未來」為靈感的「時光特調」。

首場客座由亞洲50大酒吧Bar Mood Taipei創辦人Nick Wu領軍的「Bar Mood Taipei」（11/9—11/10）率先登場，接著是以太空艙風格深植人心的「To Infinity & Beyond」（11/16—11/17），由黃奕翔「阿翔」執掌台南超人氣酒吧「Bar Home」（11/23—11/24），最後由今年奪下2024亞洲50大酒吧第30名的「Vender」（11/30—12/1）華麗壓軸。讓大眾身歷其境感受麥卡倫的精彩滋味。

想體驗明星大廚的四手聯彈獨家料理，即日起至11/10 期間，只要加入 The Macallan Society 會員並報名抽獎，即有機會獲得「 200 週年限定風味饗宴」下午茶或午宴雙人套票。麥卡倫攜手主廚們，特製專屬麥卡倫200週年特展限定的精彩餐酒搭配，為饕客帶來無與倫比的五感體驗。

麥卡倫於特展期間的每個週末，邀請台灣北、中、南四大明星酒吧進行客座調酒，推出以麥卡倫「過去、現在、未來」為靈感的200週年專屬特調。 圖／麥卡倫 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《麥卡倫200週年特展》11月9日台北華山盛大對外開展

即日起開放週末導覽預約，麥卡倫LINE 官方帳號報名連結：https://maac.io/2suRi。

現在加入麥卡倫LOA會員，將有機會抽中限量「午宴」與「午後場次」，入席由麥卡倫精心規劃的限定饗宴唷！

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