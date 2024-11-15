麥卡倫200週年特展 以5大體驗亮點攜手名廚、頂尖酒吧 踏上時空旅行
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想踏上一場穿越時空的感官旅程？全新亮相的《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》，從11月9日起，在華山1914文化創意產業園區隆重登場！展覽不只以五大展區探索麥卡倫的「過去、現在、未來」，更結合插畫、詩集、互動裝置、品酩等多元體驗，現場也特別展出麥卡倫史上最高84年份威士忌，亦攜手頂尖餐廳SENS、香色、某某法式甜點、TERRA土然巧克力，呈獻獨家特製餐酒搭，讓酒迷們透過細膩
深邃的迷人酒液，展開一趟舌尖上的時空旅行。
來場穿越時空的味蕾之旅！
美國哲學家布拉德福德·思科曾說：「過去、現在和未來都是宇宙中同時固有的存在。」而威士忌作為時間的產物，就像一台隨時啟程的時光機，能引領味蕾穿越時空，讓人以感官細細品味歲月的變遷。
麥卡倫自1824年在蘇格蘭斯佩河高地創立以來，歷經兩世紀韶光，始終以卓越的單一麥芽威士忌享譽全球。不只追求精湛製酒工藝，同時也堅持使用最高品質雪莉橡木桶，賦予酒液自然酒色下的醇美風味。
今年適逢麥卡倫200週年，全新《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》以「200 Years Young」為題，結合「過去」、「現在」與「未來」的策展脈絡，邀請所有威士忌愛好者以五感再次體驗麥卡倫的傳奇魅力。
《麥卡倫 以初心 創未來200週年特展》5大精彩亮點一次看
亮點1：聚焦體驗設計！在展覽裡穿越時空
踏入展場，在「過去」展區可看到由西班牙藝術家Javi Aznarez與蘇格蘭詩人Jenni Fagan，將麥卡倫兩世紀歷程化為引人注目的詩集和藝術插畫。同時，透過麥卡倫史上六位代表性開創者的不凡初心，亦引領觀展者踏上一段時光旅程。
「現在」展區則對照六位代表人物的初心，從創辦人Alexander Reid、歷代創者 James Davidson、Roderick Kemp、Peter Shiach，到麥卡倫歷史上至關重要的推手Janet Harbinson與前董事長Allan Shiach，邀大眾一起沉浸於賦予麥卡倫的關鍵決策的傳奇歷程。至於在前往「未來」展區的旅途中，觀者則將穿越「麥卡倫紅」時光隧道，感受隧道內所投映、自由奔騰的西班牙駿馬活力。
亮點2：一次體驗！互動展區、限定款單杯品酩、客製化包裝
來到「未來」展區，現場以互動設計強化與自然共處的未來世界，同時亦展示麥卡倫200週年限定酒款「TIME：SPACE Collection 時空旅行系列」兩款極致臻釀；其中 TIME：SPACE 「時空旅行」盛裝在特殊設計的環狀瓶身裡，外層為麥卡倫史上最高年份的84年單一麥芽威士忌，內層則承載與麥卡倫全新酒廠落成後首批蒸餾威士忌。而 TIME：SPACE Mastery 「時空旅行-大師工藝」則選用14種最高品質的橡木桶，致敬傳承百年釀酒工藝的跨世代珍稀之作。
但可別以為珍釀只能擺在架上！這次展覽特別釋出「麥卡倫200週年限定」酒品，讓參觀者可透過單杯付費品酩，一嘗限定版風味奧秘。此外，特展期間前往「展售區」選購任一品項，還可享有全台唯一的麥卡倫200週年限定客製化包裝服務。
亮點3： SENS、香色明星主廚四手聯彈！最強餐酒搭體驗
餐酒聯姻關係向來密不可分！此次特展也攜手明星雙主廚SENS吳定祐與香色邱一中，以四手聯彈共譜「專屬午宴與晚宴」菜單！這次擅以傳統法國料理匯融創新的SENS主廚吳定祐，與無國界料理翹楚香色主廚邱一中首次聯手，以「時間」為靈感，透過醃漬、熟成、發酵等技法，以「橡樹」為核心風味，打造出足以代表「橡樹」成長史的五道木質印象料理，將時光的循環轉化成饒富層次的美味饗宴。
亮點4：某某 x 土然呈獻特製甜點！激迸味蕾新火花
當長期以風土、文化詮釋經典的Quelques Pâtisseries 某某法式甜點主廚賴怡君，碰上曾獲世界巧克力大賽肯定的土然主廚楊豐旭，這回選擇以「傳承與創新」為題，並肩創作出精緻甜點。某某法式甜點以經典蒙布朗結合紅色莓果和琥珀糖，再點綴上呼應麥卡倫200週年限定酒款的「紅色鋒芒」造型，接軌與自然共生的麥卡倫永續精神；土然主廚楊豐旭則以可可果實為視覺元素，巧妙運用黑蒜、豆腐乳及可可等發酵食材，打破鹹甜界線，詮釋時間所賦予的深邃風味。
亮點5：週末小酌！全台4頂尖酒吧推「麥卡倫時光特調」
同時，此次特展亦串連全台北、中、南4家頂尖酒吧進行客座調酒，於特展期間的每個週末，推出以麥卡倫「過去、現在、未來」為靈感的「時光特調」。
首場客座由亞洲50大酒吧Bar Mood Taipei創辦人Nick Wu領軍的「Bar Mood Taipei」（11/9—11/10）率先登場，接著是以太空艙風格深植人心的「To Infinity & Beyond」（11/16—11/17），由黃奕翔「阿翔」執掌台南超人氣酒吧「Bar Home」（11/23—11/24），最後由今年奪下2024亞洲50大酒吧第30名的「Vender」（11/30—12/1）華麗壓軸。讓大眾身歷其境感受麥卡倫的精彩滋味。
想體驗明星大廚的四手聯彈獨家料理，即日起至11/10 期間，只要加入 The Macallan Society 會員並報名抽獎，即有機會獲得「 200 週年限定風味饗宴」下午茶或午宴雙人套票。麥卡倫攜手主廚們，特製專屬麥卡倫200週年特展限定的精彩餐酒搭配，為饕客帶來無與倫比的五感體驗。
《麥卡倫200週年特展》11月9日台北華山盛大對外開展
即日起開放週末導覽預約，麥卡倫LINE 官方帳號報名連結：https://maac.io/2suRi。
現在加入麥卡倫LOA會員，將有機會抽中限量「午宴」與「午後場次」，入席由麥卡倫精心規劃的限定饗宴唷！
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