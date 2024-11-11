騎士委屈！進待轉區被吼「沒打方向燈」 交通部解答：不需要

機車是台灣人主要的代步工具之一，交通規則得弄清楚才能避免挨罰。一名網友近日在Dcard上發文訴苦，表示自己因為騎進待轉區沒有打方向燈被一旁騎士吼，讓她感到非常委屈「本來就不用好嗎」。

原PO表示當日本來下班開心回家，在一個大路口準備前往待轉區，出發的路口有直行道與右轉彎車道，依規定她不需要打方向燈，再加上她騎在直行道的最右邊，所以她直行之後準備減速進入待轉區，沒想到有位小姐硬要騎在她的右邊打算超車直行，所以當她發現原PO右偏到待轉區的時候，暴躁的對原PO喊「小姐，打方向燈好嗎」、「為什麼不打方向燈」，讓自認遵守交通法規的原PO越想越氣，忍不住上網抱怨。

貼文一出網友紛紛回覆「雖然妳是對的，但建議之後還是可以打一下方向燈，防衛駕駛就是要預想對方是不守法的人」、「我還是會打，因為妳不會知道路上的人是不是正常人」、「之前去考駕照有特別問考官，他說不用打」、「建議還是要打，防禦性駕駛，畢竟其他人不會通靈，看到妳打燈就會多注意妳的方向」。

也有網友整理出法條，根據「道路交通安全規則」第91條與第94條規定，「減速暫停時，應顯示燈光（即煞車燈）」、「汽車除遇突發狀況必須減速外，不得任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。前車如須減速暫停，駕駛人應預先顯示燈光或手勢告知後車，後車駕駛人應隨時注意前車之行動」，並無明文規定進入待轉區要打方向燈，交通部也曾發函說明，機車因待轉而減速，顯示煞車燈已足夠。