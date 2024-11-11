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學生午餐梅干扣肉竟有「2公分細針」 基北屏查禍首

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供

基隆市中山高中學生在學校吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現約2公分長，疑是注射豬隻疫苗的針頭，還好未入口造成傷害。基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品，並通報相關單位前往屏東縣供肉廠商調查。

中山高中8日學生午餐的主菜是梅干扣肉，有學生發現1根約2公分長的針頭，向老師反映，學生得知後通知位在台北市的團膳廠商士福美食公司處理。

基市教育處表示，基隆市長謝國樑相當重視學童營養午餐，昨天輾轉得知中山高中發生食安事件，基市府就通報台北市政府，兩地政風、產發、動保、衛生等相關單位，今天凌晨4時前往士福美食公司廠房稽查，溯源追查產品供應商是嘉一香食品公司屏東廠，已將稽查結果通報農業部等單位，移請屏東縣政府調查。

教育處說，今晨前往北市團膳供應商稽查，初步了解供應中山高中的梅干扣肉食材是有CAS標章，來源是食品公司的屏東廠。團膳業者的冰箱仍有兩箱同廠肉品，要求暫停使用。業者如有混充冒用認證肉品，除依約重罰並終止契約，並會交由政風、動保及衛生相關單位依法議處。

教育處說，中山高中發生食安事件後未通報教育處，將懲處失職人員，並責成學校依合約對廠商處以最高點罰則。今日已要求供餐的團膳業者，即日起暫停使用同批豬肉產品，改以其他品牌或品項供應。

基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供
基隆市中山高中學生發現午餐的梅干扣肉有約2公分長的針頭，基、北市府今晨前往北市團膳廠商稽查，要求停用冰箱內相同肉品。圖／基市府提供

北市府 屏東縣政府

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