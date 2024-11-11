賴清德要求「最強大腦」節電？中研院長：從全民意志做起

中研院院長廖俊智今赴立院進行業務報告。立委洪孟楷質疑，氣候變遷對策委員會開會的第一波結論，不是減少火力發電等排碳來源，而是把中研院納入所謂的節電目標，告訴台灣的「最強大腦」如何節電，問廖俊智「會不會覺得總統沒有對症下藥？」廖俊智說，這是先從「全民意志」做起，漸漸就會觸及其他層面。相關數據報告已經在委員會裡陸續討論，現在已分成7組開始討論。

美國媒體爆料，美國總統當選人川普上任後，美國將退出巴黎氣候協定。立委洪孟楷質詢時說，如美國退出巴黎氣候協定，是否台灣的能源政策也會受到波及？廖俊智說，如果依川普所言退出巴黎氣候協定，確實會對2050的淨零排放目標產生衝擊，國際也必須做出反應，這是全世界所有學研界、政治界都在關心的議題。

洪孟楷表示，美國為了因應電力需求快速成長、減少碳排而重啟已經關閉的核電廠，問廖俊智的看法。廖俊智表示，這是美國多方面想解決碳排、又不影響經濟之下所做的努力。

賴總統10月底主持「國家氣候變遷對策委員會第2次委員會議」，會後發表結論指出，要從「公部門以身作則、引入民間能量挹注節能、鼓勵全民參與節能」等3方向，達成節能目標。

洪孟楷質疑，氣候變遷對策委員會開會的第一波結論，不是減少火力發電等排碳來源，而是把中研院等納入所謂的節電目標，告訴台灣的「最強大腦」如何節電，問廖俊智「會不會覺得總統沒有對症下藥？」廖俊智說，這是先從「全民意志」做起，漸漸就會觸及其他層面。

洪孟楷表示，他期待「最強大腦」是提供「科學專業數據以及判斷」，而非中研院如何「節電」，「如果連總統都無法獲得這樣專業的數據與判斷，只是死抱政治意識形態，我覺得台灣很危險。」廖俊智表示，相關數據報告已經在委員會裡陸續討論，現在已分成7組開始討論。

廖俊智在報告中指出，全球淨零轉型的關鍵，在於創新科技的持續研發與應用實踐。台灣位於環太平洋火環帶，地熱資源豐富，其不受時間及天候影響的特性，是我國少數可以自產、穩定的零碳能源選項。中研院院突破傳統地質測量與探勘的限制，運用精密地質探測技術定位熱源，並結合台灣中油股份有限公司的鑽井技術，於今年10月在宜蘭員山開鑽全台第一座「深層地熱探測井」。

廖俊智說，此次鑽井目標深度超過4公里，是我國首次進行深層地熱探鑽。鑽井工程仰賴台灣中油公司的核心技術，在探鑽過程中獲取更多地質與地下熱分布的資訊，以期進一步了解宜蘭地區地下熱源的動態，使我國地熱能源的發展可以盡快累積經驗，加速成長。

此外，中研院近年積極投入淨零科技研發，研究團隊希望藉由種植或養殖高固碳量的生質作物，並研發生質作物轉為碳儲存的技術，以提供增加碳匯的新選項。7月與農業部簽署「淨零減碳科研推動合作備忘錄」，雙方前已攜手高固碳狼尾草種植試驗、海藻近海養殖試驗等先導研究，未來將更著力於「增加自然碳匯」及「減少農業部門碳排」兩大目標，發揮各自優勢，循「創新研發 X 現場試驗」合作模式，加速基礎研究到實際應用的垂直整合。