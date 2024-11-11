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又是颱風惹禍！彰化伸港蒜、蔥受災逾3成 價格恐攀高

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，造成蒜頭莖葉枯死嚴重，無法結球，將影響收成。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，造成蒜頭莖葉枯死嚴重，無法結球，將影響收成。圖／賴清美提供

彰化縣伸港鄉冬季作物以蒜頭洋蔥為主，縣議員賴清美接受農民陳情指出，今年因接連颱風侵襲，莖葉枯黃，影響結球，估計損害分別達3到4成，農民欲哭無淚，且將牽動蒜、蔥價格，伸港鄉公所農業課表示，經實地勘察，將向中央爭取列入災害補助。

縣議員賴清美說，伸港因為氣候與地形關係，生產的蒜頭是紅色的，油脂夠，吃起來又香又辣，十分夠味，加上採收比其他地區早，在市場很受歡迎， 一到產季，許多販仔或老饕都會特地到田間搶購，警方還要安排警力巡邏，防止被偷採。不過，因蒜農年齡偏高，年輕人不願投入，造成種蒜面積逐年縮小。

伸港鄉公所農業課表示，伸港種植蒜頭面積確實逐漸減少，目前面積約28公頃，除了蒜農年老凋零外，很 大部分轉種利潤較好的洋蔥，目前全鄉種植面積達110公頃。

89歲農民曾柳種有8分地蒜頭，他向縣議員賴清美反映指出，才播種不久的蒜苗接連遭遇連接颱風摧殘，莖葉枯死嚴重，是歷年罕見，而且過了播種期，已無法補植，「就是要救也救不回來」了。賴清美說，蒜頭受災嚴重，卻未列入災害補助，農民欲哭無淚，也會牽動價格。

伸港鄉公所農業課長紀枻佑說，蒜頭與洋蔥的播種期都在9、10月間，估計收成約要6個月，在今年年底到明年年初收成，目前莖苗卻遭遇接連颱風侵襲，枯黃嚴重，將無法結球收成，受災確實嚴重，估計蒜頭受損約3成，洋蔥更高達4成，鄉公所已實地勘察，將統計實際受損情況，向中央爭取災害補助。

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長黃松欽表示，伸港鄉公所已經實地勘察蒜頭及洋蔥受災情形，如果受災面積超過20%以上，將向中央爭取列入災害補助，如經中央會勘確認，即可公告為現金救助地區，減輕農民損失。

彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳（左）種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，蒜頭莖葉枯死嚴重，將影響收成，縣議員今天上午前往關心，要求政府將蒜頭列入災後補助 。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳（左）種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，蒜頭莖葉枯死嚴重，將影響收成，縣議員今天上午前往關心，要求政府將蒜頭列入災後補助 。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳（左）種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，蒜頭莖葉枯死嚴重，將影響收成，縣議員今天上午前往關心，要求政府將蒜頭列入災後補助 。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳（左）種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，蒜頭莖葉枯死嚴重，將影響收成，縣議員今天上午前往關心，要求政府將蒜頭列入災後補助 。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，造成蒜頭莖葉枯死嚴重，無法結球，將影響收成。圖／賴清美提供
彰化縣伸港鄉89歲農民曾柳種植的8分地蒜頭，因接連颱風侵襲，造成蒜頭莖葉枯死嚴重，無法結球，將影響收成。圖／賴清美提供

洋蔥 蒜頭 農民

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