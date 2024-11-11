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「我都是為你好」3情境顯示你被情勒了！心理師傳授3招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
心理師余佳容指出，「情緒勒索是一種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式」。示意圖／Ingimage
心理師余佳容指出，「情緒勒索是一種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式」。示意圖／Ingimage

「我都是為你好！」是情緒勒索中最常聽到的一句話，不管是在家庭、伴侶、職場上都有可能聽見。心理師余佳容指出，大家應該學會辨識情緒勒索，並保護自己免受其害。

「情緒勒索是一種利用內疚、恐懼或責任感來操控他人的方式，表面看似關心或合理，實際上卻是在強迫你妥協，甚至犧牲自己的需求！」余佳容在臉書發文提出三招反制：

一、保持界線

清楚界定自己的底線，並堅持所做的決定，不要因對方的情緒反應而感到內疚，這是他們的責任。

二、練習說「不」

勇敢地拒絕不合理的請求，並相信你有權利這麼做，也不需要過度解釋或道歉，只要簡單明確地表達你的立場，過多解釋反而容易讓對方覺得還有機可乘。

三、觀察情緒反應

當你感到壓力或焦慮時，停下來想想，這是否來自於他人的操控行為，學會分辨自己的感受與他人施加的情緒壓力。

至於要怎麼判別「情緒勒索」？余佳容表示，常見的跡象包括，對方讓你覺得若不照他們的要求去做，你就是自私或冷酷無情；用言語或行為暗示，如果你不聽從，他們將會受到傷害或你們的關係會破裂；經常提及你們之間的感情，讓你覺得必須犧牲自己的需求來維護這段關係。具體舉例，有「我都是為你好，你為什麼不聽我的」、「如果你真的愛我，就會答應我」、「我這麼為你著想，你卻這樣對我」等語。

心理師 情緒勒索 職場

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