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準天兔颱風可能周末接近台灣 吳聖宇：是否轉向有變數
熱帶性低氣壓TD-29尚未升格為今年第25號颱風天兔，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，路徑上也還呈現觀望，尤其是周五之後，目前大概只能確定周五左右會來到呂宋島附近區域。再來究竟是會往北、東北方向轉彎，還是繼續向南海、東沙島海面方向前進，仍有變數。
他說，關鍵在於北邊的西風短波槽東移，是否會造成太平洋高壓明顯東退，以及後方萬宜颱風減弱後的殘餘系統，會不會阻止太平洋高壓往TD-29的東南側伸展。
吳聖宇表示，如果高壓東退明顯，並且順利伸入TD-29的東南側，後期往北、東北方向轉彎的機會較大。目前ECMWF的系集預報以及AI輔助修正預報結果大致都呈現轉向，但是NCEP-GFS以及WRF模式仍預估會往南海走。分歧明顯，可能明後天會漸趨明確，由於接近台灣時可能適逢周末，提醒大眾要持續注意後續的預報變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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