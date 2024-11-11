快訊

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

可能入監！誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 國民黨中常委邱素蘭判4月定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

準天兔颱風可能周末接近台灣 吳聖宇：是否轉向有變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD-29的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
熱帶性低氣壓TD-29的路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

熱帶性低氣壓TD-29尚未升格為今年第25號颱風天兔，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，路徑上也還呈現觀望，尤其是周五之後，目前大概只能確定周五左右會來到呂宋島附近區域。再來究竟是會往北、東北方向轉彎，還是繼續向南海、東沙島海面方向前進，仍有變數。

他說，關鍵在於北邊的西風短波槽東移，是否會造成太平洋高壓明顯東退，以及後方萬宜颱風減弱後的殘餘系統，會不會阻止太平洋高壓往TD-29的東南側伸展。

吳聖宇表示，如果高壓東退明顯，並且順利伸入TD-29的東南側，後期往北、東北方向轉彎的機會較大。目前ECMWF的系集預報以及AI輔助修正預報結果大致都呈現轉向，但是NCEP-GFS以及WRF模式仍預估會往南海走。分歧明顯，可能明後天會漸趨明確，由於接近台灣時可能適逢周末，提醒大眾要持續注意後續的預報變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

目前ECMWF的系集預報以及AI輔助修正預報結果大致都呈現轉向。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
目前ECMWF的系集預報以及AI輔助修正預報結果大致都呈現轉向。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

颱風

延伸閱讀

颱風銀杏預測路徑偏西 吳聖宇：跟潭美很像

吳聖宇估康芮颱風周四台東登陸 上次1年內3颱登陸已是2008年

最快今晚海警 專家：康芮周四可能以「中颱上限」台東登陸

潭美將減速大迴轉？ 專家曝原因 不排除雙颱藤原效應

相關新聞

準天兔颱風可能侵台？ 粉專曝路徑轉向的關鍵變數是它

根據準天兔颱風（熱帶性低氣壓TD29）最新預測路徑，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，最新預估，通過菲律賓時，...

將出現11月4颱共存 賈新興：最快今晚見證歷史 它是關鍵變數

目前太平洋有3個颱風和1個熱帶性低氣壓，如果天兔颱風生成時，銀杏颱風尚未減弱為熱低，將是氣象史首次11月有4個颱風同時存...

學生午餐梅干扣肉竟有「2公分細針」 基北屏查禍首

基隆市中山高中學生在學校吃午餐時，竟在梅干扣肉中發現約2公分長，疑是注射豬隻疫苗的針頭，還好未入口造成傷害。基、北市府今...

波波醫師害命再掀議…吳欣岱批漠視制度落日問題未正視

一名醫師去年子宮內視鏡手術導致患者子宮被刺穿，腹腔出血死亡。事後醫師被爆是「波波醫師」。網友更貼出「波蘭醫師通報系統」驚...

又是颱風惹禍！彰化伸港蒜、蔥受災逾3成 價格恐攀高

彰化縣伸港鄉冬季作物以蒜頭及洋蔥為主，縣議員賴清美接受農民陳情指出，今年因接連颱風侵襲，莖葉枯黃，影響結球，估計損害分別...

AIS設置不足影響航安 漁民要求每支離岸風機都裝

國家近年大推再生能源，根據統計，截至今年10月底台灣西部海域已豎立374架離岸風機，然而「航路標識設置技術規範」並未要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。