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將出現11月4颱共存 賈新興：最快今晚見證歷史 它是關鍵變數

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
目前太平洋有3個颱風和1個熱帶性低氣壓。圖／取自賈新興臉書
目前太平洋有3個颱風和1個熱帶性低氣壓。圖／取自賈新興臉書

目前太平洋有3個颱風和1個熱帶性低氣壓，如果天兔颱風生成時，銀杏颱風尚未減弱為熱低，將是氣象史首次11月有4個颱風同時存在。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，11月有3颱共舞分別在1968、1991、1992年發生過，11月4颱並存，預估最快今晚見證歷史。變數是銀杏颱風的減弱速度。

11月4颱生成很特別嗎？賈新興說，過去曾出現4個以上發生過11次，今年則是第12次，「算特別，但不是很特別」。

至於是否因為暖化造成？颱風季延長了嗎？他說，1964年至1991年期間的11月颱，比氣候平均多的年份居多，但1992起相對就偏少，所以答案不是那麼簡單的一句話。以史上唯一12月侵台颱風的2004年南瑪都來說，如果可以回到當年，我們是否也說因為地球發燒，以後12月侵台颱風會愈來愈多？但是自2005年至2023年沒有再出現過。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

1958年至去年歷年12月侵台颱風數。圖／取自賈新興臉書
1958年至去年歷年12月侵台颱風數。圖／取自賈新興臉書
1958年至去年歷年11月侵台颱風數。圖／取自賈新興臉書
1958年至去年歷年11月侵台颱風數。圖／取自賈新興臉書
1951年至今年歷年11月颱風生成數。圖／取自賈新興臉書
1951年至今年歷年11月颱風生成數。圖／取自賈新興臉書

賈新興 銀杏 颱風

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