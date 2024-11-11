準「天兔」颱風這2天影響台灣 最新路徑不排除逼近南部

未來1周天氣受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜今天表示，第一波東北季風預估今天開始影響到周三清晨，北台灣各地溫度相對偏涼，東北季風周三白天逐漸減弱；下一波東北季風預估周日之後又會南下，天氣相對比較涼，但轉涼程度待觀察。

另一個天氣重點就是熱帶性低氣壓TD29，林秉煜說，TD29目前距離台灣遙遠，預估下半周會逐漸接近到台灣附近，屆時風雨程度氣象署持續密切觀察。

目前西北太平洋上有4個熱帶系統，林秉煜說，銀杏颱風目前在中南半島東側，對台灣沒有直接影響；另一個距離台灣比較遠的萬宜颱風，未來持續向西移動過程當中，強度會減弱，對台灣的影響也相對較低。

林秉煜說，而桔梗颱風即將登陸菲律賓，未來持續向西偏西北移動過程到南海的時候，預估明天到周三對東台灣影響比較明顯，尤其宜蘭、基隆北海岸、大台北山區可能會有局部大雨或豪雨發生機率，花蓮有局部大雨發生情形。它的外圍雲系今天下半天會影響花東地區，另外東北季風持續影響，迎風面地區、東半部地區下半天下半天會逐漸明顯，氣象署已經針對基隆北海岸、大台北山區發布大雨特報。明天下雨情況會比較明顯，周三會逐漸趨緩。

另外，林秉煜表示，熱低TD29持續向西移動過程當中，周四、周五接近菲律賓呂宋島北部之後，路徑變數相當大。有資料預估它持續向西移動到南海，但也有資料預估它通過呂宋島，接近巴士海峽，到台灣的南部海面或東南部海面。目前預報資料都還是很分歧，下半周的時候它可能接近到台灣，屆時天氣風雨影響不同，持續密切觀察。

目前迎風面的東北風影響有些降雨情況，另外，林秉煜表示，台灣東南側明顯降雨，是受到颱風通過呂宋島的外圍雲系的影響，明天受到颱風外圍雲系和東北季風影響，桃園以北、東半部地區下雨比較明顯，中南部接近山稜線降雨情況也會明顯起來，偶有零星降雨機會。

今天北東降雨機率逐漸增加；林秉煜表示，明天到周三清晨，隨著東北季風和颱風外圍雲系影響，北東降雨機率比較高，其他地區有零星降雨。周三白天降雨趨緩，周日之後隨著東北季風逐漸南下。

林秉煜表示，而TD29周三還在接近過程，周四、周五會逐漸接近到台灣南部，來到巴士海峽的時候，外圍雲系可能對東半部地區帶來局部降雨，周六來到台灣南部或西南部外海，東半部和南部地區雨勢可能會比較明顯。周五至周日隨颱風接近程度，整體降雨變化相當大。

未來1周溫度趨勢，林秉煜表示，北部今天至明天高溫比中南部來得低，北部高溫24至27度左右，低溫22度上下；中南部高溫28至30度左右，日夜溫差大。東北季風周三白天減弱之後，溫度逐漸回升。不過，周日下一波東北季風南下，會比之前溫度再下降一點點，冷空氣相對這波比較明顯。

林秉煜表示，目前洋面上4個熱帶系統，如果銀杏颱風還沒減弱為熱低，而TD29增強為天兔颱風的話，4個颱風共存是過去歷史上11月是沒有，這是第一次。

準天兔颱風是否無論怎麼走都會影響台灣？林秉煜表示，如果TD29持續往西進到南海，外圍雲系對東半部會帶來比較明顯雨勢，影響時間會是周五至周六。另外，如果從台灣附近接近，如果走台灣南部海面的話，台灣的東半部和南部地區要特別注意。如果從台灣東部海面北上的話，目前資料顯示它形成颱風之後並不是算太大，要視接近東半部陸地的程度是如何，同時要注意風和浪的情況。