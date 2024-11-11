很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

許多人每天都要喝一杯以上的咖啡，可以幫助提神。但是腎臟科醫師江守山在節目指出有6大食物能強化腎絲球，並且提醒買熱咖啡有一點要特別注意，如果觸犯了，恐怕會更傷血管和腎臟。

江守山在節目「小宇宙大爆發」點名，黑咖啡、酸櫻桃、開心果、100％黑巧克力或是純可可、薑黃、白開水，六大食物能有效的強化腎絲球，可以保護到腎臟。

江守山說，黑咖啡本身可以降低蛋白尿，讓腎臟功能衰竭慢一點，因為本身含有退黑激素，另外像是酸櫻桃、開心果也有這成分。買黑咖啡時也要注意，最好是自己攜帶環保杯，若是使用紙杯，被熱咖啡一沖，裡面會充滿塑膠微粒，會更傷腎還有血管。

另外黑巧克力、純可可，在研究裡發現可以增加腎臟髓質血流，降低尿毒指數，同時增加腎臟的幹細胞3倍，可以促進腎臟的修復。

還有薑黃，薑黃不管在人和動物的研究上，都有些好處，包括抑制免疫引起的腎炎，對抗紅斑性狼瘡腎炎，還能增加腎功能，江守山表示自己臨床很常使用，習慣使用提煉的薑黃素。

最後一個則是白開水，江守山認為，現在大部分的人水都喝不夠，健保目前又不給人檢測尿素氮，要人直接用肌酸酐、腎過濾率，但很難知道病患有沒有喝夠水，導致恢復中的腎臟病患常進入鹽損失性腎病變，造成腎臟進一步衰竭。

研究發現，急性腎衰竭恢復期患者之中，有3成死亡來自於脫水及電解質異常，臨床也有一半的患者飲水量不足。江守山認為，水喝得夠，體內毒素濃度就會降低，比較不容易傷害腎臟，還能減少感染與結石風險，防止腎臟病惡化。奉勸大家水務必要補足。