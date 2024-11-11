還能吃？滷蛋冒出一堆「詭異黑點」 內行曝：問題出在鍋子

滷蛋是台灣人從小吃到大的國民美食，不過近日有網友在家自己滷時，發現其中一些蛋上出現「黑點」，讓她相當疑惑。對此，底下網友也解答，其實這跟鍋子有很大的關係。

原PO在臉書《家常菜》發文並貼出照片，可以看到一大鍋的滷蛋中，有三顆冒出黑點，其中一顆蛋的黑點更是高達8顆左右，原PO也疑惑這是什麼原理？

一大鍋的滷蛋中，有三顆冒出黑點。圖擷自臉書社團《家常菜》

貼文曝光後，網友紛紛表示，「可能是蛋壞掉」、「鐵鍋滷有時會這樣」、「蛋受鐵鍋接觸面影響，所以我都把它放在滷肉的上方，湯汁蓋過就好」、「我把蛋放在鐵器中進電鍋蒸，蒸好後沒有馬上離開鐵器，偶爾也會有這種黑點，應該是蛋和鐵還有空氣中的元素反應的結果」、「建議用不鏽鋼鍋子或者陶鍋滷比較安全」。

事實上，根據上豐蛋品說法，如果出現大量黑點在蛋白表面，顏色深淺是從蛋白表面往內部漸淡，可能與煮的時候使用一般鐵鍋，有加入醋等調味料，因醋酸與鐵鍋作用溶出的鐵離子，從蛋殼氣孔進入與蛋白的含硫胺基酸作用所導致，雖然觀感不佳，但是是沒有食安疑慮的。