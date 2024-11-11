化膿性肝膿瘍不只肝有問題 北榮研究：還會合併大腸癌

感染肺炎桿菌而引發化膿性肝膿瘍患者，竟還可能合併大腸病變，不可不慎。台北榮總感染科主任林邑璁發布最新研究發現，感染克雷伯氏肺炎桿菌而引發化膿性肝膿瘍病人，有很高比率帶有大腸病變，特別是年長病人須進行大腸鏡檢查。此研究於今年美國感染症醫學會年會發表。

依台北榮總2011至2023年統計，過去13年共112位化膿性肝膿瘍的病人接受完整大腸鏡檢查，其中45人被發現有大腸腺瘤性瘜肉，占40.2%，另有12位病人發現大腸癌，占10.7%，其餘為檢查正常患者。林邑璁說，由此發現，此類患者大腸病變比率相當高，約10人就有人罹患大腸癌。

林邑璁指出，克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍是國內很常見的疾病，不同於西方國家的肝膿瘍多由於膽道病變引起，東亞國家盛行具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌造成的肝膿瘍，疾病發生機轉認為是在腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌移行至肝臟造成化膿性病變，造成許多沒有肝膽病變的人得到肝膿瘍。

至於，此病和大腸癌或腺瘤性息肉有高度關聯原因，推測可能是肝膿瘍病人的腸道可能潛在異常，使得腸道移生的細菌移行至肝臟，故在感染急性期治療病況穩定後，將每位化膿性肝膿瘍病人轉診給腸胃科醫師進行大腸鏡檢查，查看是否有大腸黏膜病灶。

林邑璁說，大腸內的腺瘤性息肉為癌前病變，如未及時切除，可能轉化為大腸癌，提醒年紀超過50歲以上為有大腸腺瘤性瘜肉或大腸癌的唯一獨立危險因子，呼籲感染化膿性肝膿瘍的病人應進行大腸鏡檢查；近年來，於北榮的肝膿瘍病人接受大腸鏡檢查比率愈來愈高，2023年已達7成，年長者務必接受大腸鏡檢查，以早期發現癌症接受治療，或及時切除瘜肉。

林邑璁曾收治一名69歲女士，因持續發燒及食欲不振，在某醫院接受電腦斷層檢查診斷出肝膿瘍，細菌培養是克雷伯氏肺炎桿菌，受病情因素影響，進一步轉診至北榮治療，病況順利改善，感染控制後建議由胃腸科醫師進行大腸鏡檢查，竟發現早期大腸癌，再轉介至大腸外科順利完成手術，目前持續在門診追蹤，健康狀況良好。