快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

聽新聞
0:00 / 0:00

漢方養生棒棒糖好棒棒！大人小孩補冬口含一支養護氣管

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，使用海藻提煉的愛素糖加上粉光蔘和枸杞，顧肺又顧眼，中藥公會示範製作過程。記者蔡維斌／攝影
中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，使用海藻提煉的愛素糖加上粉光蔘和枸杞，顧肺又顧眼，中藥公會示範製作過程。記者蔡維斌／攝影

俗諺「立冬補嘴空」即立冬後是補冬好時節，藥膳進補處方多，雲林中藥商公會、台灣漢方創意發展協會及雲林縣書香關懷協會關心大家健康，強調藥膳美食選購藥材很重要，最近推出多種漢方零嘴，一種方便又好吃的手作漢方棒棒糖，大人小孩一支含在口，冬天護氣管。

習俗24節氣中，立冬是重要的補冬節氣，時值立冬許多人開始吃補，但進補要得方，否則亂補反而傷身，雲林縣中藥公會等單位昨在斗南鎮六房媽烏瓦磘紅壇廣場，舉辦藥膳嘉年華會，請來主廚「阿玉師」教民眾料理漢方藥膳，中藥公會教大家如何選購好藥材。

台灣漢方創意發展協會理事長盧永盛指出，全國原有1萬5千多家中藥商，現在剩下8000多家，台灣近幾年在中藥材在重金屬、農藥等相關指標成分檢測都很嚴格也很到位，大家可安心到各合法的中藥店選購適用的藥材，該協會近幾年也發揮創意，把中藥材融入零食、糕點中，讓養生更普及。

其中最引人注目的是漢方棒棒糖，雲林書香關懷協會理事長也是中藥店負責人邱世文今天表示，傳統手作漢方棒棒糖，主要成分除了以海藻提煉的愛素糖，吃起來無負擔，也添加粉光參、枸杞。

邱世文說，粉光參即花旗蔘，補而不燥，味甘微苦，有促進食慾、精神旺盛、調整體質等功效，工作忙碌壓力大、休息不足皆適宜，如有鼻子過敏、平時易感冒或咳嗽的人也可改善，尤其對小朋友氣管保養很好，直接吃會苦，作成棒棒糖就感覺好吃多了，加上枸杞兼顧眼睛，好吃又健康。

中藥商業同業公會理事長林正中指出，藥膳食補已融入日常生活，不宜隨意購買來路不明的藥材，透過對在地中藥材的認知，讓更多人正確了解現代補冬方式和要領，立冬後天氣變冷，進入食補旺季，提醒民眾多多選用台灣在地中藥材，吃得營養、健康又安全。

粉光蔘棒棒糖大人小孩皆適宜，冬天口含一支，甜蜜又養生，詳情可洽林內鄉耕元中藥行（05）5896802。

中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，尤其對小朋友保護氣管很有幫助，好吃又健康。記者蔡維斌／攝影
中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，尤其對小朋友保護氣管很有幫助，好吃又健康。記者蔡維斌／攝影
中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，尤其對小朋友保護氣管很有幫助，好吃又健康。記者蔡維斌／攝影
中藥結合零嘴推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，尤其對小朋友保護氣管很有幫助，好吃又健康。記者蔡維斌／攝影
養生中藥材也可製成零嘴，中藥界推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，甜蜜又養生，大人小孩皆適宜。記者蔡維斌／攝影
養生中藥材也可製成零嘴，中藥界推出的粉光蔘棒棒糖冬天口含一支養氣管，甜蜜又養生，大人小孩皆適宜。記者蔡維斌／攝影

中藥 立冬 雲林

延伸閱讀

淡水屯山里立冬共餐 在地企業捐加菜金補冬

天冷！50歲男連3天吃羊肉爐補冬 脖子、頭皮全是痘痘

立冬進補中藥材價格翻倍漲 消費者叫苦業者無奈

周四「立冬」禁忌多！不宜太早出門、別洗澡太久、補冬吃這些

相關新聞

準「天兔」颱風最新路徑曝 賈新興：觀察太平洋高壓發展

熱帶性低氣壓TD29即將增強為天兔颱風，有可能11月出現4個颱風同時存在的歷史紀錄。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新...

北東濕涼、中南溫差大 準「天兔」颱風路徑變化周四是關鍵

今天清晨雲林至台南地區有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。

波波醫師害命再掀議…吳欣岱批漠視制度落日問題未正視

一名醫師去年子宮內視鏡手術導致患者子宮被刺穿，腹腔出血死亡。事後醫師被爆是「波波醫師」。網友更貼出「波蘭醫師通報系統」驚...

「行走性肺炎」不敵抗藥性 醫：早期診斷、治療是解方

肺炎黴漿菌感染常見於兒童、青少年，由於症狀較輕、持續期間較長，又被稱為「行走性肺炎」，雖多數感染者可自行痊癒，但台大醫院...

健康主題館／騎單車注意姿勢 3錯誤恐釀運動傷害

●較寬大坐墊，可減少騎車運動傷害

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這有關

準颱風天兔即將生成，有可能將成為西北太平洋史上首次於11月出現4颱並立的情況。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。