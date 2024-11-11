【重磅快評】秋颱大爆發相當罕見

深秋，太平洋低緯銀杏、桔梗、萬宜以及最新生成的天兔四個颱風並列，相當罕見，若再加上十月初一的 山陀兒，光復節前後的潭美，秋颱今年的大爆發實在前所未見；秋颱相較夏天的颱風更不好惹，今年六個秋颱果然風雨交加，不少創下紀錄；截至目前，天兔可能侵台，防颱不容輕忽。

今年秋颱爆發與太平洋高壓強勢有關。這些颱風都發源於赤道以北熱帶低緯海域，這一颱風生成的巢穴海溫相較偏高，給予熱低壓迅速增強的機會，甚至不到半天即由低壓擾動升格為颱風。颱風常態是沿著高壓南側移動，今年太平洋高壓強勢，因而颱風多在低緯地區往西移動，穿過菲律賓呂宋島後進南海，繼續撲向廣東、越南。

若遇大氣環境變化時也不無北轉可能，十月一日侵台的 山陀兒即是例子， 山陀兒走到台灣海峽南段，暴風圈剛好搆到高雄陸地，此時的大氣條件太平洋高壓與西側北方高壓僵持，形成馬鞍形狀的所謂「鞍型場」，颱風走到此左右都沒路，缺乏導引氣流，颱風就只能原地滯留打轉， 山陀兒就這麼打轉三天才登陸高雄，雖然帶來驚人雨量，但打轉那幾天消耗不少元氣，以致登陸後迅速轉弱，還沒過中央山脈就減弱為熱低壓，隨即在台灣上空消失。

光復節侵台的潭美颱風是另個類型，潭美雖然只是輕度颱風，但暴風半徑超過三百公里，且西北、東北、東南、西南的四個象限都幾乎是完整的圓形，因此幾乎覆蓋整個台灣，加上東北風共伴加成，潭美雨不小，但風勢更可觀，北台灣均風達到十二、十三級，觀察到一O一大樓近頂層的阻尼器竟然晃動達三十三秒，一O一大樓也明顯可觀察到晃動。

潭美最大陣風出現在蘭嶼，在地人說，可抗十七級最大陣風的蘭嶼測站竟然在強陣風中受損；台灣平地也給民眾超強陣風的印象，尤其是入夜後陣陣強風，鐵皮屋吹落飛舞，鋼構女兒牆也吹落崩塌，給民眾非常強大的風颱風印象，造成的災損不遜於雨颱風。

太平洋並列的四個颱風，前兩個以進入南海，對台灣沒有威脅，萬宜威脅不大，看來該擔心的是天兔，會不會進鞍形場後肆虐？台灣應及早防颱；倒是應留意以後秋颱會不會越頻繁、凶猛？