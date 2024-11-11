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走不到5百公尺就要休息 66歲退休男罹「脊椎狹窄症」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
患者因「脊椎狹窄症」導致神經受壓迫（圓圈處），引起腰痠腿麻。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
患者因「脊椎狹窄症」導致神經受壓迫（圓圈處），引起腰痠腿麻。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

中部1名66歲企業人士，日前在大坑健行時，突然雙腳無力跌倒。經仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師黃贊文進行腰椎核磁共振檢測，發現是因腰椎第4、5節的「脊椎狹窄症」導致神經受壓迫所引起的。所幸經轉介該院微創脊椎中心進行微創脊椎內視鏡減壓手術。手術後兩周，患者便恢復了行走能力，6周後已又可去爬山健行。

醫院說，這名企業人士兩年前退休並將事業交棒給兒子後，便與妻子共度退休生活，不僅到各地爬山、踏青，還經常出國旅遊、打高爾夫球。原本走5、6公里都毫無問題，但近一年卻逐漸感覺到腰部痠痛，常走不到5百公尺就要停下休息。

黃贊文說，脊椎狹窄症常發生在腰椎的第4、5節處，通常是因為腰椎退化導致骨頭及黃韌帶增生，造成脊髓空間縮小並壓迫神經，從而產生間歇性跛行或坐骨神經痛等症狀。患者的情況是典型的間歇性跛行，剛開始行走時一切正常，但走了一段距離後，便會感到下肢麻木和無力，必須坐下休息幾分鐘，症狀才能暫時緩解，反覆的情況對日常生活帶來極大的困擾。

負責手術的微創脊椎中心主任李建穎說，傳統手術傷口較大，對正常組織和肌肉造成的破壞亦較大、恢復期較長，且常會出現背部肌肉無力的問題。相較之下，微創脊椎內視鏡減壓手術則僅需在背部開一個0.8公分左右的小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，便能精準移除增生組織，解除神經壓迫。這種手術有效減少出血量和避免正常組織受損，進而降低手術併發症和後遺症的風險。由於對背部肌肉和正常脊椎骨的損傷小，相較於傳統手術，也減少了日後可能需要再進行脊椎融合手術的風險。

李建穎說，姿勢不良、肥胖、長期勞損及過度使用腰椎的人群屬於「脊椎狹窄症」的高危險群。隨著年齡增長，椎間盤變薄、黃韌帶變厚和關節骨刺增生等都可能壓迫神經，引發相關症狀。若出現持續的背痛、間歇性跛行、下肢麻木，甚至行走困難，應盡早就醫，以免症狀惡化影響生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院微創脊椎中心主任李建穎。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
仁愛長庚合作聯盟醫院微創脊椎中心主任李建穎。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
微創脊椎內視鏡減壓手術僅需在背部開一個0.8公分左右的小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，便能精準移除增生組織，解除神經壓迫。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供
微創脊椎內視鏡減壓手術僅需在背部開一個0.8公分左右的小傷口，透過高解析度的內視鏡影像系統，便能精準移除增生組織，解除神經壓迫。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

出國旅遊 患者 手術

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