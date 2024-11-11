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東北季風增強北東雨 天兔颱風最快今生成 1情況可能路徑靠近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天起東北季風稍微增強，迎風面降雨又會變得比較持續而廣泛，大台北跟東半部今天又會回到短暫雨的天氣。本報資料照片
今天起東北季風稍微增強，迎風面降雨又會變得比較持續而廣泛，大台北跟東半部今天又會回到短暫雨的天氣。本報資料照片

目前太平洋地區有中度颱風桔梗、輕度颱風銀杏、輕颱萬宜，以及即將形成天兔颱風的熱帶性低氣壓TD29。天氣風險公司分析師李至晟今天表示，目前熱帶洋面有3個颱風和1個熱帶性低氣壓，銀杏颱風已經來到海南島附近，對台灣沒有顯著影響；桔梗和萬宜颱風將分別通過菲律賓跟關島後，因為環境轉差而減弱，目前預測只有桔梗颱風距離稍近，外圍的水氣可能明天到周三為東北部帶來比較多的降雨，影響也是比較小的。

比較值得留意的是，在這桔梗和萬宜颱風中間的熱帶性低氣壓，李至晟表示，這一兩天就可能增強為第25號颱風天兔，預測在周四到周五來到菲律賓呂宋島附近時，剛好遇上太平洋高壓減弱，所以路徑會比前幾個通過菲律賓的颱風更偏北一些。

但高壓會減弱到什麼程度，李至晟表示，目前電腦模式還有差異。如果高壓還有維持一定強度，可能會維持西行，通過巴士海峽；如果更弱一些，可能會在台灣東方海面北上。這兩種路徑都會讓外圍水氣都會使得迎風面的北部、東半部降雨增多。更具體的影響可能要等颱風生成後，才會比較確定。

過去這個周末東北季風短暫減弱，迎風面的北部、東半部也難得的感受到回溫，降雨的空檔也增多。不過，李至晟表示，今天起東北季風又會稍微增強，後面的冷空氣不明顯，今天清晨的平地最低溫是新北石碇的19.3度，其他地區大都還維持在20度以上。

李至晟表示，迎風面降雨又會變得比較持續而廣泛，大台北跟東半部今天又會回到短暫雨的天氣，白天高溫大約在25至28度。往南水氣會逐漸減少，在桃竹苗轉為陰到多雲後，中南部天氣還是大致穩定，白天局部內陸高溫還是可以到30度以上。日夜溫差大，清晨低溫也容易導致局部發生霧或靄。

空氣品質部分，他說，近期受到東北季風影響，南部地區處於下風處，細懸浮微粒跟午後光化反應的臭氧都容易累積；過去幾天都有局部亮起橘燈，未來幾天也是類似的情況。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風銀杏、中度颱風桔梗、輕度颱風萬宜，以及1個熱帶性低氣壓TD29。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風銀杏、中度颱風桔梗、輕度颱風萬宜，以及1個熱帶性低氣壓TD29。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD29的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD29的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

東北季風 颱風

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