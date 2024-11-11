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準「天兔」颱風最新路徑曝 賈新興：觀察太平洋高壓發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式以及各AI模式預測TD29路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲模式以及各AI模式預測TD29路徑圖。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

熱帶性低氣壓TD29即將增強為天兔颱風，有可能11月出現4個颱風同時存在的歷史紀錄。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估TD29最晚明天中午前發展為今年第25號颱風天兔，此外，觀察周三至周四太平洋高壓發展的趨勢。

近期天氣部分，賈新興表示，明天，北北基桃宜花東和屏東有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨，其中北海岸至東北角局部地區雨勢大。周三至周六，轉為偏東風的環境，氣溫略回升。其中，周三，北海岸至東北角及宜花有零星短暫雨，午後竹苗山區有零星短暫雨。周四，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。周五，宜花沿海有零星短暫雨，午後宜花及東北角有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周六，午後宜花東有零星短暫雨。周日東北季風增強，北海岸至東北角有零星短暫雨，午後宜花東山區亦有零星短暫雨。下周一，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南山區亦有零星短暫雨。下周二，北海岸至東北角及宜花有零星短暫雨。下周三，新北東側、台北市東區及宜花有零星短暫雨。

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風銀杏、中度颱風桔梗、輕度颱風萬宜，以及1個熱帶性低氣壓TD29。賈新興說，預估TD29最晚明天中午前有發展為輕度颱風天兔，觀察周三至周四太平洋高壓發展的趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

嘉義 賈新興 颱風

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