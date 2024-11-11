11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這有關

準颱風天兔即將生成，有可能將成為西北太平洋史上首次於11月出現4颱並立的情況。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，颱風未來恐逼近台灣，隨著環境因素變化，對於身體都是一種衝擊，臨床觀察發現，颱風來襲前後，心臟疾病患者略有增加，此與環境因素改變，身體壓力上升，衝擊心臟有關。

林謂文說，每當有颱風接近台灣，隨著氣壓、氣溫降低，濕度上升、風速增加等環境因素改變，這時體感溫度也會降低，身體壓力上升，刺激交感、中樞神經，啟動身體防禦機轉，以分泌壓力荷爾蒙，克服外在環境的挑戰。

但壓力荷爾蒙會刺激心臟，造成心跳變快、血管收縮、血壓上升，而出現顫抖、心悸等症狀。林謂文指出，若心血管、慢性疾病病史者出現顫抖、心悸等症狀，血壓可能有較大的波動，這時應多提高警覺。

林謂文表示，所謂血壓較大波動，如收縮壓從120毫米汞柱，一下子飆升至180毫米汞柱，一下又回至120毫米汞柱，這時會感到身體不舒服，如果患者血管脆弱或內皮受損，容易形成血栓，引發腦中風、腦梗塞、心肌梗塞，或心律不整、心臟衰竭，甚至是主動脈剝離等意外事件。

林謂文說，臨床觀察發現，颱風來襲前後，心臟疾病患者確實略有增加，病情可能有血壓失控、心臟衰竭或惡化、心血管疾病復發等，建議年長族群於天氣變化時，應該避免外出，盡量待在家中時，而室內溫度應維持在攝氏20至24度，濕度依個人感受不同，多維持在50%至70％，但如果有外出需求時，包括慢性病、心臟病史者也應做好身體保暖，避免發生心腦血管意外事件。