4颱鼎立？ 桔梗外圍雲系明擴散到台灣 關注準「天兔」動向

太平洋地區可能面對4颱鼎立的局面，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，輕度颱風萬宜、輕度颱風銀杏對台灣已經沒有影響，重點在另外兩個熱帶系統，包括中度颱風桔梗，以及關島西南方海面的熱帶性低氣壓TD29，有發展為輕度颱風天兔的趨勢。

氣象署說，中颱桔梗今天將登陸呂宋島，隨後進入南海，但對台灣不會有直接影響。不過，明天外圍雲系會擴散到台灣、配合東北季風帶來陰雨天氣。

熱低TD29即將發展為輕颱天兔，氣象署說，未來也會持續加強，它會在周四穩定西行來到菲律賓東方近海，但隨後速度放慢、預報不確定性增大。部分氣象資料顯示，颱風將持續往西北進入南海，可是也有部分資料認為颱風北轉、可能更接近台灣、或轉向到台灣以東海域。周五之後的天氣和它有關，是未來要注意的重點。

近期天氣部分，今天東北季增強，北東轉雨，氣溫稍轉涼。北北基桃、宜花較易下雨，宜蘭山區有大雨勢，新竹以南及離島多雲到晴。

明天至周三清晨，東北季風及桔梗颱風外圍雲系影響，北宜整天涼，天氣陰雨。宜花雨勢明顯、桃園以北、台東恆春也陰雨。宜蘭局部大雨豪雨、北海岸及雙北山區防大雨。中南部及澎金馬雲量也增多，南部地區及中部山區零星小雨。

周三至周四水氣減少、氣溫回升，周三桃園以北、東半部零星雨；周四降雨限縮到東半部，新竹以南地區晴時多雲、天氣穩定。

周五至周日水氣再增、周日東北季風增強。氣象署表示，由於TD29接近菲律賓，台灣水氣也增多，北部、東半部及恆春半島降雨增加、中南部山區也有零星雨，中南部平地多雲為主。雨勢大小仍要視TD29動態而定，持續關注。