北東濕涼、中南溫差大 準「天兔」颱風路徑變化周四是關鍵

今天清晨雲林至台南地區有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象。

今天東北季風增強，氣象署說，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較為明顯，東北部山區有局部較大雨勢發生的機率，東南部及恆春半島也偶有零星降雨，新竹以南及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

早晚天氣偏涼，今天各地及澎湖、金門低溫約21到23度，白天北部、東北部、東部及澎湖、金門仍稍有涼意，高溫25至27度，其他地區29至31度，中南部日夜溫差大，馬祖整天氣溫約21、22度。

明天、周三晨東北季風加上中度颱風桔梗外圍雲系影響，台灣附近水氣增多，東北部及東部雨時長、雨區廣，屬於有陣雨的天氣，桃園以北、南部、東南部地區及各地山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；東北部地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

周三白天起東北季風減弱，降雨減少，桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。周四環境轉偏東風，水氣少，各地大多為多雲到晴，東半部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨。周五、周六水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

周日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。下周一至下周三東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。