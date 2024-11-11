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若11月4颱同存將創紀錄 粉專：準「天兔」路徑難料 歐美模式分歧

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD29的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD29的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風銀杏、中度颱風桔梗、輕度颱風萬宜，以及1個熱帶性低氣壓TD29。中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD29在關島西南方海面，向西北西移動，時速30公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，1958年以來歷史上11月還沒同時出現4颱，就連夏季西北太平洋上，要4颱共舞也不常見；不過，「銀杏快要撐不住了」，會不會4颱共舞，還要再觀察。

「觀氣象看天氣」表示，根據最新模式系集路徑，準天兔颱風（TD29）的歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式系集路徑尚無共識，但兩模式主要分為兩派，為北轉派以及西行派，分歧時間點大約落在周四。美國模式預測副高勢力偏強，天兔移速較快，路徑偏南；歐洲模式則預測副高偏弱，準天兔後期受槽線牽引北轉。

歐美數值大分歧，「觀氣象看天氣」表示，可從兩模式系集平均可以看出來，預估準天兔未來仍是環流小、高強度、小鋼炮型颱風，至於離台灣遠近，是否對台灣產生影響，路徑還需2至3天觀察明朗。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風銀杏、中度颱風桔梗、輕度颱風萬宜，以及1個熱帶性低氣壓TD29。圖／取自中央氣象署網站
目前太平洋地區有3個颱風，包括輕度颱風銀杏、中度颱風桔梗、輕度颱風萬宜，以及1個熱帶性低氣壓TD29。圖／取自中央氣象署網站

美國 颱風

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