「行走性肺炎」不敵抗藥性 醫：早期診斷、治療是解方

肺炎黴漿菌感染常見於兒童、青少年，由於症狀較輕、持續期間較長，又被稱為「行走性肺炎」，雖多數感染者可自行痊癒，但台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅提到，肺炎黴漿菌的藥物治療在多國面臨抗藥性挑戰，早期診斷與治療是避免抗生素過度使用的方法。

呂俊毅表示，肺炎黴漿菌的傳染一年四季都可能發生，但在秋天會較明顯，大部分由於肺炎住院的兒童都是病毒感染所致，若為細菌型感染則多是黴漿菌，好發於5到17歲的較大年齡的兒童、青少年，「如果一個青少年住院，病毒來說，黴漿菌是最常見的致病因子。」

他也提到，雖然感染肺炎黴漿菌後有發燒、長期咳嗽有痰、喉嚨痛、疲勞、流鼻水、皮疹、關節痛、中樞神經系統症狀，但通常較輕微，因此又稱「行走性肺炎」，但仍有可能變成重症，或皮疹、關節痛、中樞神經系統症狀。

疾管署衛教資訊指出，黴漿菌的潛伏期約1至4周，可經由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫人傳人傳播，沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌。

至於預防方法，疾管署提到，肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防，如有呼吸道症狀，尤其是咳嗽時須戴口罩，且咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手，另用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。

疾管署也指出，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，多數感染者可自行痊癒，不需要抗生素治療，若發展為肺炎，醫師通常會開立抗生素治療，早期的介入治療可加快病人的康復。

呂俊毅說，在新冠疫情肆虐全球期間，肺炎黴漿菌的感染率顯著下降，但隨著政府規定社交限制的解除，感染率在2023年再次反彈，過往巨環類抗生素是首選治療藥物，但在許多亞洲國家，包括大陸、日本等地區都出現高達90至100%的抗藥性比率，替代性藥物為氟喹諾酮類抗生素或四環黴素類抗生素。

他提醒，早期診斷與治療可縮短肺炎黴漿菌的病程並減少併發症的發生，從而避免抗生素過度使用，也是減少抗藥性增加的重要一環。