健康你我他／輪流顧失智媽 長照2.0助減壓

「妳姊姊都不帶我去打針，我痛得快死掉，你們知不知道？」憤怒的語氣，指責我們都不關心她，可是明明二天前姊姊才帶媽媽去診所打完針。

因為不放心媽媽一個人住在老家，前幾年未婚的姊姊接媽媽到桃園同住，媽媽在新環境沒有什麼朋友，看電視劇成了她主要休閒活動，大部分時間都宅在家。後來因身體病痛，不追劇了，整天懶洋洋地，睡覺時間愈來愈長，活動力愈來愈差，外出依賴輪椅代步。

有一次姊姊不在家，媽媽自己跑出門叫計程車載她去打止痛針，但是說不清楚要去哪家醫院；說好到我家吃晚餐，時間到了卻不見人影，我急得像熱鍋上的螞蟻找人，她看到我時，她說不餓不用找她。經醫師診斷，媽媽有輕微失智，難怪她有些想法不合常理，情緒也愈來愈不穩定，早上問過的事，下午就不記得了。

照顧媽媽這個老小孩，姊姊承受極大壓力。今年我決定和姊姊輪流照顧媽媽，一個月住我家，下一個月住姊姊家。有時候姊姊要去台北的醫院回診或辦事，而我要去上才藝課無法照顧媽媽，因此我們申請長照2.0。偶爾我們也會帶媽媽去長照據點，讓媽媽參加活動，接觸人群。

照顧老小孩不是一件容易的事，除了家人間輪流照顧外，我們選擇「長照2.0」及長照據點提供的服務來照顧媽媽，可減輕我和姊姊的壓力。