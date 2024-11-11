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健康名人堂／健保、商保 如何共譜健康保障協奏曲

聯合報／ 羅盛典／癌症望基金會副董事長、高雄長庚醫院耳鼻喉部教授

病人被沉重自費壓力輾壓已非新聞，病友團體不斷為癌友爭取及時適切的治療，提升存活率。癌症希望基金會（HOPE）自2016年起持續倡議「健保資源合理分配」、「癌症／創新藥品基金」、「商保補位健保」等，三箭齊發，促進癌症治療可近性。

其中，「商保補位健保」在去年因保險理賠爭議引發討論，健保署在官網設置「健保協同商保」專區，內容主要提醒民眾「買對保單」，才能支援健保未給付範圍，並引導民眾前往特定幾間保險公司的保單介紹頁面。該作法引發外界產生圖利廠商的疑問，也讓HOPE深感憂心。

不論「商保補位健保」或「健保協同商保」，HOPE期待由商業保險支應健保未給付範圍，並非全然放任市場機制，更沒有想要推銷保單的意圖，而是希望找到突破現行商業保險機制，納入更多政策精神與協助的新模式。

商業保單 僅70%用於理賠

HOPE於2022年調查，近五成癌友認為繳費多年的保險理賠不太夠用，也有四成多癌友反應，必須住院才能申請理賠。為何保險理賠不到位？商業保險公司設計保單有行政成本、安全加成的考量，粗估僅40至70%用於理賠，加上民眾可能有「還本」迷思，儲蓄型、投資型商品熱賣度遠高於純保障型保單。只是羊毛長在羊身上，民眾所繳保費若有部分被用於可歸還的本金及利息，理賠額度就更加有限。

純保障商品 如何提高理賠

所以，純保障型商品如何降低行政成本及安全加成占比，提高理賠或降低保費來磁吸民眾購買，是未來政策規畫新型態保險時的首要考量。在OECD國家中，私人商業保險蓬勃發展的國家，常見政府干預市場，用政策保護消費者，以達到促進公平、可負擔性、獲得醫療服務的公共衛生目標。

健保署於去年年底正式委託國衛院執行「強化醫療保障─探討全民健保協同商保的可行性」論壇，探討如何公私協力強化醫療保障，完善國人健康安全網的可行性方案，結案報告已於日前發表，提出「第二層健保政策險」的可行模式與政策建議，也預計2025年正式發表建言書。

政策型保險 有賴政府出招

台灣過去曾推動許多政策險，包括火災地震險、汽機車強制險、學生保險等，都是成功案列，雖然仍有待改善之處，但運用共保、維運基金等機制，確實突破僵局，有效大幅降低行政成本，例如擴大汽機車保戶群（還有不少民眾加購任意險）、大幅降低學生保險流標困境等，這有賴政府端出穩定的政策方針。

健保是照顧民眾健康的基礎，台灣面臨老年化、少子化雙重挑戰，不管健保費或稅收費基都可能不斷萎縮，健保收支面臨嚴苛考驗。健保總額長年捉襟見肘，許多具成本效益的新治療無法納入給付，這是所有病友最深沉的痛，再加上繳了多年保費的商業保險在關鍵時刻派不上用場，更讓病友們備感心酸。

以「公私協力」推動「第二層健保政策險」，勢在必行，讓民眾及早投資健康，並緩解健保財源不足、商保派不上用場的窘境，期許政府單位起身領導，也期盼施行政策型健康補位險後，健保改革依然前行，才能真正照顧到最需要幫助的民眾，達到健康台灣的願景。

保費 保險 健保署 癌症治療

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