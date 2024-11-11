皮蛇疫苗納補助 地方跑在中央前

有「百痛之王」之稱的帶狀疱疹，發作起來痛苦難耐。國民黨立委李彥秀日前要求衛福部評估帶狀疱疹疫苗納公費補助的可行性，由中央帶頭照顧經濟弱勢與慢性疾病患者。衛福部長邱泰源允諾會評估，依法提報ACIP會議研議。

事實上，不少地方政府已針對弱勢及高風險族群，提供帶狀疱疹疫苗免費接種或定額補助，包括嘉義市、花蓮縣、苗栗縣、新竹市及連江縣等。

至於六都，新北市預計明年起補助，北市則由衛生局研議中。桃園衛生局表示，先前曾函文中央，爭取制定全國性疫苗接種政策，但疾管署未採納，桃園市評估朝特定對象定額補助方向規畫。

台中市衛生局長曾梓展說，目前無相關預算但會研議。台南市衛生局也說，暫無公費補助，若弱勢族群有迫切需要，會再收集相關資料滾動檢討；高市衛生局表示，涉及中央疫苗政策，尚在評估中。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，年齡逾50歲病患占6成7，每4位50歲以上患者，就有一位併發神經痛，影響生活品質，嚴重時，更可能導致患者憂鬱、厭世。

目前國內帶狀疱疹疫苗有兩種，只打1劑的活性減毒疫苗，自費價格約4800元至6000元，非活性基因重組疫苗則需打2劑，總費用約1萬7千元，因價格高昂，往往讓經濟弱勢民眾卻步。

邱泰源答覆李彥秀質詢時表示，會視疫苗基金財源與逐年疾病負擔之間，提報傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）評估。

衛福部試算，提供50歲以上低收入戶1劑疫苗接種，需花費3.52億元，加上中低收入戶，將增加1.97億元。若改為50歲以上、患有高血壓、高血糖或高血脂任一種以上的高風險族群接種，則需約189億元。

李彥秀說，經費看似龐大，但因疫苗保護力至少可持續5年以上，預算攤提後，並沒有預期驚人。有藥師分析帶狀疱疹的成本效益，可減少個人癒後醫療支出，還可降低整體社會的總醫療成本。

李彥秀說，未來審查總預算時，會持續督促衛福部分階段推動，如初期經費不足，可先從低收與中低收入戶，或75歲以上高風險長輩逐步做起；若衛福部只是百般推託，連起頭都不願意，那就是罔顧長者權益、忽視民眾需求。

衛福部表示，帶狀疱疹非屬流行性傳染病，引起群聚感染風險低，將檢視疫苗基金財源及逐年就疾病負擔、疫苗接種成本效益等，依法提報ACIP會議研議評估後導入政策。