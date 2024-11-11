「天兔」颱風將生成 是否北轉看周五

關島南方海面的熱帶系統，昨早八時生成為熱帶性低氣壓，且有機會發展為天兔颱風，中央氣象署表示，天兔形成後，將成為西北太平洋史上第一次在十一月出現四颱並立的情況，以西北西方向前進，路徑視太平洋高壓減弱速度，若減弱較早，就有機會北轉，周五為關鍵期。

預報員張承傳表示，銀杏颱風預計周二登陸越南，並減弱成熱帶性低氣壓；萬宜颱風，預計周三登陸關島並減弱成熱帶性低氣壓；桔梗颱風預估今移動到呂宋島，周二、三進入南海，雖沒直接影響，但周二至三清晨仍受到桔梗外圍雲系影響，台灣迎風面降雨增多。

至於關島南方海面新生成的熱帶性低氣壓，張承傳說，有機會增強為天兔颱風，並以偏西北西方向前進，預計周四移動到呂宋島近海，周五、周六慢慢通過呂宋島。

張承傳表示，天兔在周四前偏西移動，但周五太平洋高壓稍微減弱，若太平洋高壓仍維持強度，減弱速度慢，天兔颱風持續偏西方向進入南海；若減弱較早，就有機會北轉，周五為關鍵期，天兔未來路徑需觀察太平洋高壓消退速度而定，後期天氣不確定性較高。

降雨部分，今天東北季風增強，桃園以北、東北部、東部有局部短暫陣雨，尤其是東北部山區有較大雨勢，東南部、恆春半島有零星降雨，中南部多雲到晴。