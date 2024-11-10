「糖胖症」減重至少5% 有機會改善三高、穩定血糖

肥胖是慢性病的溫床，過去並沒有好的治療方式，因而衍生出各種非正式的減重療法。台大醫院內科部代謝內分泌科主治醫師楊偉勛表示，肥胖與第二型糖尿病有很強的關聯性，當身體累積過多脂肪時，會增加胰島素抗性、讓血糖失控。當肥胖而患上了糖尿病，「糖胖症」讓身體負擔更大。

楊偉勛說，臨床上有愈來愈多BMI超過27的「糖胖症」患者就醫，治療方式除了藥物，改善關鍵一定要從體重控制下手，才能穩住三高數值。建議體重至少要減掉5%，有助於改善血糖與共病；減輕10%則可減少藥量、體重減輕15%有機會逆轉糖尿病。

台中榮總內分泌新陳代謝科主任王俊興提到，肥胖會引起發炎反應，使器官、組織逐漸失去功能。想要減重，應該先阻斷發炎因子，否則容易復胖，也會惡化胰島素抗阻，陷入肥胖、糖尿病、發炎的惡性循環。若長期體重增加，則有較高機率罹患代謝症候群，讓糖尿病發生率增加5倍、心血管疾病發生率增加3倍。

王俊興強調，內臟脂肪的危害比皮下脂肪更危險，因為牽動著高血壓、糖尿病、高血脂症、心血管疾病的發生率。隨著年紀變大，體脂肪容易堆積在腹部。「量腰圍」是自我檢視內臟脂肪的好方法，女性腰圍≧80公分、男性≧90公分為異常，不要以為BMI正常、肚子大就不會怎麼樣，內臟脂肪容易釋放發炎物質，增加罹癌風險。

關於減重控制，如果要使用降血糖藥物，應先考慮改善胰島素敏感性的藥物及延遲腸道內醣類吸收的藥物，比較不會導致體重的增加。而BMI超過35的極度肥胖，且對傳統飲食及藥物治療無效的糖胖症患者，應評估更積極的治療方式，例如減重手術，而非一味提高胰島素的劑量。