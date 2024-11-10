心理專家呂淑貞躲不過產後憂鬱 孕產婦出現「1情況」多注意

台灣少子化嚴重，除關心新生兒，產婦心理健康也需要關注。自殺防治學會理事長呂淑貞32年前，生下第4個女兒後，受當時重男輕女氛圍，每天又為照顧女兒睡眠不足及重複性照顧工作，讓心情陷入嚴重憂鬱。呂淑貞說，家人發現產婦出現食欲下降、睡不好，特別是「不愛講話」時，應懷疑是產後憂鬱盡速就醫。

憂鬱症防治協會今天舉辦年會暨學術研討會，今年主題為「性別-不憂鬱」，探討不同族群面對心理健康的不同挑戰，呼籲大眾重視多元族群的心理健康需求。憂鬱症防治協會理事長吳佳儀說，研討會以性別角度帶入憂鬱症，特別是孕期憂鬱症而引發的社會新聞及自殺事件，為不可忽視的議題。

呂淑貞說，32年前，第4個女兒出生，在醫院休養期間，有名自己在醫院服務收治的患者帶著水果到院探視她，當時社會價值觀為重男輕女，患者邊送水果邊說，「希望你長的『水水』的，不要被先生拋棄」，當晚夜深人靜時，想起這句話，她不禁流淚，感覺自己好像辜負了先生或婆家的期待，愈想愈傷心、落寞，甚至哭了出來，往後一個月均陷入產後憂鬱情形。

「罹患憂鬱症後，所幸先生、婆家給予支持，感覺孫女出生了，平安、健康就好。」呂淑貞指出，後來透過聽音樂轉移負面情緒，回到醫院上班後，因照顧病人十分忙碌，自己病情才慢慢好轉，今天訴說親身經歷，期待喚起大家重視產後憂鬱。

呂淑貞表示，社會不時傳出母親攜子自殺的不幸事件，提醒家中有孕產婦的家人，應多注意孕產婦心理狀況，如果出現食欲降低、睡不好、心情容易沮喪、常有不耐煩的情緒，以及對未來期望降低，其中較危險訊號是「不愛講話」，就應提高警覺。

呂淑貞說，女性應從備孕期間維持健康生活型態，生孩子後生活更加忙碌，多失去自己的人生目標，常出現「我為誰而忙」的自我懷疑，建議產婦應給予自己充份休息、睡眠，並多與伴侶溝通，兩人共同負擔照顧孩子的責任，避免受到負面情緒影響。

「產婦覺得心情不佳，可以利用心情溫度計自我檢測。」呂淑貞說，如果孕產婦心情不佳時，應尋求協助資源，如撥打防自殺專線1925，或孕產婦心理健康諮詢專線（0800-870-870），找回自我，並為重返職場預做準備，有助淡化憂鬱、焦慮的心情。

這次研討會上澳洲學者馬爾希（Gin Malhi）也分享荷爾蒙在性別、懷孕，對憂鬱症有一定影響力，期望台灣對憂鬱症樣態持續深入探討。

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